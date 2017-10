RGBW-LED-Deckenleuchte mit Lichtwecker, Lautsprecher, App-Steuerung, 1.500 lm und 24 Watt

Stimmungsvolle Beleuchtung geniessen: Die Leuchtfarbe kann man individuell auswählen, egal ob weisses Licht oder farbig aus dem gesamten Spektrum des Regenbogens. So hat man für jeden Anlass das passende Licht.Einfaches Bedienen: Die Deckenleuchte von Luminea lässt sich mittels der kostenlosen App für iOS und Android ganz bequem mit dem Smartphone über Bluetooth steuern.Das Heim wird zur Disko: Dank des integrierten Lautsprechers spielt man sogar seine Lieblingsmusik ab. Dazu wählt man den passenden Lichteffekt, der sich auf Wunsch dem aktuellen Musik-Rhythmus anpasst..Mit praktischem Timer und Weckfunktion: Programmieren Sie zu welcher Zeit sich Ihre Leuchte automatisch an- bzw. ausschaltet und beginnt Musik abzuspielen! Durch die Weckfunktion mit zwei individuell einstellbaren Zeiten, verwenden Sie sie zudem als Wecker oder um sich an einen Termin o.ä. zu erinnern.Besondere Momente schaffen: Die Wand- und Deckenleuchte lässt sich nach Belieben dimmen. Ob romantischer Abend zu zweit oder entspanntes Treffen mit Freunden: Dank abgedunkeltem Licht sorgt man immer für die passende Stimmung!- RGBW-LED-Deckenleuchte mit Lautsprecher- 120 RGBW-LEDs: rot, grün, blau und weiss- Weisses Licht in 5 Stufen regelbar: von warmweiss (3000 K) bis tageslichtweiss (6000 K)- Energieeffizienzklasse: A- Leucht-Profile für Musik-Wiedergabe: mit fliessendem Farbwechsel - auf Wunsch mit wechselnder Leuchtkraft, feste Farbwahl aus rot, blau und grün, Herzschlag, an Musikrhythmus angepasst u.v.m.- Bluetooth 4.0 für Verbindung mit Smartphone, iPhone, iPad und Tablet-PC- Kostenlose App für iOS und Android, erhältlich im App Store und bei Google Play: für komfortable Steuerung von Licht und Musik- 2 Timer: separate Zeitschaltung für Licht und Musik- Weckfunktion: 2 individuelle Zeiten einstellbar- Ausgangsleistung Lautsprecher (RMS): 10 Watt, Musik-Spitzenleistung: 20 Watt- Frequenzbereich: 40 - 18.000 Hz- Dimmbare Helligkeit: bis 1.500 Lumen hell- Leistung: 24 Watt- Abstrahlwinkel: 120°- Nennlebensdauer: 30.000 Std.- Schaltzyklen: 200.000- Stromversorgung: 230 Volt- Masse (Ø x H): 41 x 11 cm, Gewicht: 1.120 g- Deckenleuchte inklusive Halterung, Montagematerial und deutscher AnleitungPreis: CHF 74.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 149.95Bestell-Nr. NC5998Zur RGBW-LED-Deckenleuchte mit Lichtwecker, Lautsprecher, App-Steuerung, 1.500 lm und 24 Watt

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15'000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.PEARL Schweiz hat bereits über 250'000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel (BS), Egerkingen (SO), Pratteln (BL) und Spreitenbach (AG) können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.