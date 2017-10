Mehr Sicherheit in der Wolke

Basierend auf der b4-Technologie des Softwareherstellers AmdoSoft aus München lanciert der Cloud Services Provider dinCloud aus Los Angeles im Sommer seinen Full-Service Virtual Robot „James“. Damit können Kunden des kalifornischen Cloud-Dienstleisters „as a Service“ aus der Wolke Leistung, Qualität und Verfügbarkeit von E-Commerce-, ERP- und anderen kritischen Geschäftsprozessen überwachen.Als „most channel-friendly cloud in the world“ (Talkin‘Cloud) versteht sich dinCloud. Der 2011 gegründete Service Provider begleitet Unternehmen bei der Migration von IT-Infrastrukturen aus Clients und Servern, Storage und Datenbanken, Schnittstellen, Netzwerken und Applikationen in einen Virtual Private Data Center. Mithilfe eines großen Partnernetzwerks von Value Added Resellers und Managed Service Providers bietet dinCloud abonnementbasierte Services, die zu mehr Sicherheit, Kontrolle, Produktivität und Transparenz beitragen können.Der auf AmdoSoftsb4-Technologie basierende Virtual Robot von dinCloud soll insbesondere die User Experience und Sicherheit von ERP-Systemen wie SAP, Sales force, Sage und Microsoft Dynamics verbessern. Der Robot mit dem sprechenden Namen „James“ testet und dokumentiert Leistung, Qualität und Verfügbarkeit von kritischen Business-Prozessen, und das 24 Stunden 7 Tage lang.Zum Beispiel kann der Virtual Client so zu einer optimierten Customer Experience von E-Commerce-Plattformen beitragen oder Gehaltsabrechnungen und andere kritische Geschäftsprozesse absichern. Der Virtual Robot verharrt nicht auf der Systemperspektive, sondern sieht durch die Augen eines definierten durchschnittlichen Benutzers. An James‘ Dashboard werden Leistungen in Echtzeit end-to-end verfolgt, Warn- und Fehlermeldungen werden entsprechend vorkonfigurierten Schwellenwerten und Anwendungsszenarien versendet. James garantiert konsistente Messungen und maschinelle Präzision. Wovon Q & A Manager ebenso profitieren wie Analysten und Ingenieure, Software Delivery Manager, IT Manager, E-Commerce Manager, Website-Administratoren und Helpdesk Manager, aber auch Softwarehäuser, die Software-as-a-Service anbieten.Mario F. Griffith, Geschäftsführer von AmdoSoft, freut sich, den „neuen Partner aus dem Land der Orangen und des Silicon Valley mit der b4-Technologie zu supporten“ und zukünftig neue Marktpotenzale jenseits des Atlantiks zu nutzen. „End-to-End-Monitoring per Virtual Client aus der Cloud“ wird bald zum Standard gehören, glaubt Griffith.



Bildinformation: Virtual Robot James