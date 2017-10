100 % GEPRÜFT– 100% SICHER. Urlaubsfreude mit mallorca-inselfincas.de

Unter der Webseite www.mallorca-inselfincas.de finden Mallorca-Liebhaber alles was einen Urlaub auf der beliebten Sonneninsel angenehm macht. Von der Finca, bis zum Agroturismo-Hotel inklusive dem Leihauto für den Aufenthalt. Feste deutsch-mallorquinische Partnerschaften sorgen für Sicherheit bei den Urlaubern.Das besondere an der neuen Ferienvermittlungsplattform ist unter anderem, die enge Partnerschaft zur Föderation des ETV Mallorca ( www.federacionetvmallorca.es ). Der Verbund zahlreicher Eigentümer auf Mallorca, der vor Ort, unter Aufsicht der balearischen Regierung, die Interessen der Eigentümer vertritt und unter anderem für die Vergabe der begehrten ETV Lizenzen verantwortlich ist. Nach langen Verhandlungen hat sich der ETV zur festen Partnerschaft mit der Mallorca Inselfincas S.L. entschlossen und dieses auch mit einem zehn Jahresvertrag für Sicherheit auf beiden Seiten, vertraglich besiegelt.Mallorca Inselfincas S.L. das aktuell mit einem kleinen deutsch-spanischen Team besetzt ist, soll bis Ende 2018 ca. 200 Fincas unter Vertrag haben und zahlreiche Hotels. „Die Chancen stehen gut, dass in der aktuell angespannten Situation der Lizenzvergabe und der Probleme des Massentourismus auch die mallorquinischen Eigentümer mehr Wert auf Qualität setzen und sich damit für unseren empfohlenen Partner „Mallorca-Inselfincas“ entscheiden, sagt Präsident Jordi Cerdo Cladera.“Ohne gültige ETV-Lizenz nehmen wir gar kein Objekt auf. Unsere oberste Priorität ist die Zufriedenheit unserer Urlaubgäste. Dazu gehören Fincas, Chalets, Appartementanlagen die regelmässig vom Eigentümer gewartet werden, ebenso wie Versicherungen um im Falle eines Falles als Urlaubsgast auch vollumfängliche Sicherheit zu geniessen.„Bei jeder Objektaufnahme machen wir Bilder, Beschreibungen und überprüfen das Haus auf Urlausbtauglichkeit. Jeder Gast erhält mit der Buchung die GPRS Koordinaten und kann mit einem Mausklick bei google Maps den Standort überprüfen“ sagt Martin, der sich verantwortlich für die Neuaufnahme von Ferienobjekten zeigt. Neben Deutsch, Englisch und Spanisch spricht der gebürtige Mallorquiner, natürlich die landestypische Sprache. So ist gewährleistet das auch ältere Mallorquiner, die kein Englisch sprechen, umfassend zu betreuen.Den Part der Buchungs- und Anfragengenerierung übernimmt die technische Direktorin Melanie. Mit ihrer deutschen Agentur für Online-Kommunikation mit Sitz in Berlin (Mitte) werden die Webseite und deren Vermarktung im Social-Media-Bereich verantwortet. Ab 2019 soll es neben der klassischen Webpage eine App für Feriengäste geben um die Urlaubsgäste mit Restauranttipps, Gutschein-Aktionen sowie ein Bonuspunkte-Programm und vielem mehr, noch intensiver, digital und zeitgemäß während ihres Aufenthaltes zu betreuen.