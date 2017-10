Mark Zipper, aus einer Unternehmerfamilie stammend, kennt die Höhen und Tiefen der Finanzwelt aus eigener Erfahrung. Ein luxuriöses Leben und Gier verleiteten ihn zu immer riskanteren Geschäften und Immobilienspekulationen. Deren Scheitern führte zu Schulden in Millionenhöhe, Beschlagnahmung seines gesamten Besitzes und direkt in die Insolvenz.Nach Erkennen seiner Fehler und dem Beschreiten seines neuen Weges kehrte für ihn auch der Erfolg zurück. Mit seinem System „Die Cash-Management-Methode“ revolutionierte er die Finanzwelt.Heute, nur wenige Jahre später, ist Mark Zipper nicht nur schuldenfrei sondern besitzt mehr Kapital als jemals zuvor. Er ist als Autor, Wirtschaftsjournalist, Top Speaker und Experte im Finanz-Management erfolgreich. Mit seinem Buch „GELDERFOLGE“ und auf seiner Webseite: „Cash-Management – achten sie auf ihr Geld, geldsachen.at“ lässt er Interessierte an seinen Erfahrungen teilhaben und profitieren. Lernen auch Sie von einem der besten seines Faches.Mark Zipper erklärt in allgemein verständlicher Sprache alles, was Sie wissen müssen, um finanziell erfolgreich zu sein. In diesem Buch gibt er Insiderwissen aus der Finanzwelt preis, das nur wenigen Menschen zugänglich ist. Dadurch öffnet sich für den Leser die Tür zu einem selbst bestimmten Leben, frei von Schulden und einem garantiert erfolgreichen Vermögensaufbau.Mit seinem System hat er bereits hunderte seiner Klienten zum finanziellen Erfolg geführt.Mit diesem Buch tritt der Autor mit seiner Cash-Management-Methode den Beweis an: jeder kann Vermögen aufbauen!Erhältlich als Gebundene Ausgabe (ISBN: 978-1-627846-28-8)oder als EBook (ISBN: 978-1-627846-29-5)Leseprobe und Bestellung: https://shop.windsor-verlag.com/shop/gelderfolge-mark-zipper/



