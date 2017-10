Neuer Reisereport: Herbstrausch in vier Ländern

3. Oktober 2017. Siegen (DiaPrw). Wie wunderschön zeigt sich doch der Herbst. Die Felder sind abgeerntet, die Natur hat sich ein teils verschwenderisches Farbkleid angelegt, als wolle sie sagen "Schaut noch einmal her vorm weißen Winter". Presseweller (www.presseweller.de) nimmt das Thema in der 22. Ausgabe seines Magazins "Auf Tour - Der Reisereport" auf. Hinter dem Titel "Im Herbstrausch" verbirgt sich quasi ein Länder-Quartett, das auf 14 Seiten herbstliche Landschaften und Motive aus Deutschland, Österreich, Italien und Slowenien bietet. Der geringe Textanteil dient den Informationen zu den Fotos und allgemeinen Angaben. Das Magazin kann ohne Anmeldung aufgerufen werden.Das 14-seitige Magazin von Presseweller, "Im Herbstrausch", veranschaulicht einen Teil der besonderen Atmosphäre der dritten Jahreszeit, in der die Luft oft seidig wirkt. Neben teils prallen Farben lebt die dem Herbst angemessene Stille auf, in der sich die Tage früher zur Ruhe begeben: Spazieren, Wandern und Betrachten, was die Natur sowie Morgenlicht, Sonne und Dämmerung zu bieten haben. Ganz anders als in Frühling, Sommer und Winter zeigen sich die Landschafts- und Waldszenerien im Herbst, wenn alles nach und nach bunter wird - bis hin zu atemberaubender Farbfülle und Schönheit. Was für eine Zeit! Die ist allerdings Jahr für Jahr begrenzt und endet, wenn das Laub mehr und mehr fällt und die Natur in die Winterruhe umschaltet.Von Nord bis SüdDas Magazin "Im Herbstrausch" führt die Betrachter und Leser nach Norddeutschland ins Nordheide-/ Geestgebiet, nach Brandenburg mit dem Havelland, ins Siegerland und nach Wittgenstein, in den Schwarzwald und nach Franken; in Österreich nach Kärnten; in Italien nach Friaul-Julisch-Venetien sowie ins nordwestliche Slowenien mit den Julischen Alpen. Zu entdecken sind weite Ebenen und Orte, Wälder und Seen sowie Einzelmotive.Das selbst werbefreie 14-seitige Magazin "Pressewellers Auf Tour - Der Reisereport" kann wie viele andere ohne Anmeldung zum Blättern aufgerufen, gelesen und betrachtet werden, zum Beispiel hier. www.yumpu.com/de/document/view/59450950/im-herbstrausch-der-reisereport.Allgemeinen Zugang zu diesem und anderen Magazinen gibt es unter "Magazine" auf den Presseweller-Seiten: www.presseweller.de/Magazine___/magazine___.htmlInfos: www.presseweller.deFoto: Im Herbstrausch: Baum im wundervollen Herbstkleid. (Foto: DiaPrw)



