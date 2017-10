Ausbau von DSL in Deutschland

Obwohl Deutschland ein wichtiger Technologiestandort innerhalb Europas ist, schafft es die Telekom nicht, die Bevölkerung mit schnellen Internet (DSL) zu versorgen. Innerhalb von Europa ist selbst Rumänien, eines der ärmsten Länder, fortschrittlicher als Deutschland. Da muss man sich fragen, warum das so ist. Grund ist leider, dass die Politik leider von teilweise unfähigen Organen geleitet wird. Die Telekom hat erstaunlicher Weise den alleinigen Auftrag zum Ausbau von schnellen Internet erhalten.



Entscheidung der Bundesnetzagentur fragwürdig



Das eine Telefongesellschaft alleine für den nationalen Ausbau von schnellen Internet verantwortlich sein soll, bringt viele Gefahren und Nachteile mit sich. Erste Anzeichen für ein Monopol gibt es bereits jetzt schon. Denn mit dem neuen Vectoring -Verfahren kann die Konkurrenz still und heimlich ausgeschaltet werden. Seit Jahren wehren sich die Mitbewerber auf dem Markt. Doch nur mit wenig Erfolg.



Knotenpunkte in Großstädte immer mehr überlastet



Gerade gab es in Berlin einen sehr großen Ausfall bei den Knotenpunkten, welche für das Internet zuständig sind. Experten gehen davon, dass sich solche Ausfälle gerade bei DSL immer mehr häufen werden. Denn es gibt immer mehr Nutzer , ohne eine ausreichende Brandbreite anbieten zu können. Passt die Telekom hier nicht auf, wird ihr ohnehin schlechter Ruf noch weiter verschlechtert.