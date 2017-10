Auf in die Welt: Schüleraustausch- und Auslands-Messe am 14.10.2017 in Ingolstadt zeigt jungen Leuten Wege in 50 Lände

Immer mehr junge Leute haben Fernweh und wollen fremde Länder und Kulturen kennen lernen. Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2018 / 2019 ins Ausland will, findet auf der „Auf in die Welt“-Messe der Deutschen Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien.Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel ist Schirmherr der Messe in Ingolstadt. Er sagt in seinem Grußwort: "„Auf in die Welt“ ist das Motto der Messe für Schüleraustausch und Auslandsaufenthalte. Und es ist das Motto vieler junger Menschen, die einige Zeit in einem anderen Land leben, arbeiten oder studieren möchten. Diese Bereitschaft, sich auf andere Kulturen, eine andere Sprache und Lebensweise einzulassen, ist unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr ausgeprägt – und das ist gut so. Erfahrungen, die man als junger Mensch im Ausland sammelt, sind durch nichts zu ersetzen. Ein Auslandsaufenthalt fördert nicht nur Weltoffenheit und Toleranz, man verbessert dazu seine Sprachkenntnisse, gewinnt an Selbstvertrauen und Selbstständigkeit. Wie ein Auslandsaufenthalt ablaufen soll, muss jeder für sich selbst entscheiden, schließlich gibt es unzählig viele Möglichkeiten: Sprachkurse, Schüleraustauschprogramme, ein Auslandssemester an einer Universität, Arbeit als Au Pair oder ein Praktikum in einer sozialen Einrichtung. Licht in den Dschungel der Angebote bringt die SchülerAustausch-Messe, die die Stiftung Völkerverständigung in Kooperation mit dem Katharinen-Gymnasium zum zweiten Mal in Ingolstadt durchführt. Hier gibt es die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen, dazu praktische Tipps ehemaliger Austauschschüler und Informationsmaterial, beispielsweise über Fördermöglichkeiten. Ich lade alle interessierten Schülerinnen und Schüler ein, dieses interessante Angebot zu nutzen, damit der geplante Auslandsaufenthalt ein Erfolg wird."Am 14.10.2017 lädt die Stiftung alle interessierten Jugendlichen und Familien in der Donauregion zur Messe „Auf in die Welt“ ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch, High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel. Internationale Hochschulen informieren über ihre Programme für Abiturienten.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien im Gesamtwert von 300.000 Euro für 2018 / 2019 informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre "Auf in die Welt 2017".Die Messe für die Donauregion wird am 14.10.2017, 10 bis 16 Uhr im Katharinen-Gymnasium Ingolstadt, Jesuitenstraße 10, 85049 Ingolstadt geöffnet sein. Die Stiftung organisiert die Messe in Zusammenarbeit mit dem Katharinen-Gymnasium und mit Unterstützung der Bürgerstiftung Ingolstadt. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und kostenfreies Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de und www.schueleraustausch-portal.de



Bildinformation: Viel Interesse an Schüleraustausch und Auslandsaufenthalten (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)