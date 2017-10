Sonderaktion: Jetzt Paidi Schreibtisch kaufen und Gratis Paidi-Uhr

Wünschen auch Sie sich, dass Ihre Kinder beim Lernen optimal unterstützt werden?Der Markenhersteller Paidi stellt hierfür die perfekten Kinderschreibtische her. Dank stufenloser Höhenverstellung und Neigungseinstellung bis 19 ° bzw. 21° sitzen Kinder perfekt. Denn richtige Körperhaltung ist beim Lernen äußerst wichtig.Ergonomisch & mitwachsendDer mitwachsende Paidi Schreibtisch lässt sich schnell und einfach per Kurbel einstellen. Somit ist gewährleistet, dass die Höhe der Tischplatte passt und der Kinderschreibtisch für die komplette Schulzeit ausreicht.Individuelles ZubehörNeben dem klassischen Schreibtisch fürs Kinderzimmer sind individuelle Ausstattungen, wie beispielsweise die geteilte Tischplatte, Kabelkanal und Handyhalterung möglich, so findet jeder seinen optimalen Arbeitsplatz.Paidi Schreibtische im Möbel Karmann OnlineshopIm Online-Shop https://shop.moebel-karmann.de/ finden Sie eine große Auswahl und kaufen Paidi-Schreibtische besonders günstig. Selbstverständlich zählen dazu die beliebten Modelle Marco 2 GT und Tablo in sämtlichen Breiten, Dekoren und Formen.Sonderaktion mit gratis Paidi-UhrIm Aktionszeitraum vom 28. September bis 06. Oktober 2017 erhalten Sie zu jedem Paidi Kinderschreibtisch eine passende Uhr kostenlos dazu.Die beliebten Kinder- und Jugendschreibtische werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Sie sind nicht nur besonders stabil und mitwachsend, sondern bieten auch viele Funktionen, die ein Arbeitsplatz haben sollte. Zudem können dank der 5-Jahre-Nachkaufgarantie problemlos Erweiterungen vom Kinderzimmer zum Jugendzimmer vorgenommen werden.https://shop.moebel-karmann.de/online-shop/produkte-1065-44-1819-f221926/kaufen-Moebel-A-Karmann-Wemding/Markenshop-Paidi/Marco-Tablo-Schreibtische-von-PAIDI.html



Bildinformation: Möbel Karmann