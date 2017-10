Der positive Jo-Jo Effekt:

Pressemitteilung von TROIKA GERMANY GmbH

Meditative Entschleunigung





Gerade in Zeiten eng getakteter Terminpläne, vielseitiger Aufgaben, langer Meetings und knapper Deadlines, fällt es nicht leicht, den Kopf für kreative Lösungsideen frei zu halten. Gesunde Ernährung, Bewegung und gezielte Pausen bringen die grauen Zellen wieder in Schwung.



Das Jo-Jo schafft mit seinem meditativen Auf und Ab einen Kontrapunkt zum oft hektischen Berufsalltag. Es fordert volle Konzentration auf die Augen-Hand-Koordination und lenkt uns damit ab von dem Problem, das gerade unlösbar erscheint. Das zweckfreie Spielen beflügelt uns neu, es gibt dem Unterbewusstsein die Gelegenheit, Lösungen zu präsentieren. Die elegante Edelstahlversion von TROIKA passt in jede Akten-, Laptop- oder Hosentasche und ist durchaus bürotauglich.

Kurze Auszeiten setzen neue Kreativität und neue Energie frei. Das Jo-Jo für Manager hilft, den Kopf frei zu bekommen und sorgt dafür, dass wir auch im übertragenen Sinne neuen Schwung bekommen.Gerade in Zeiten eng getakteter Terminpläne, vielseitiger Aufgaben, langer Meetings und knapper Deadlines, fällt es nicht leicht, den Kopf für kreative Lösungsideen frei zu halten. Gesunde Ernährung, Bewegung und gezielte Pausen bringen die grauen Zellen wieder in Schwung.Das Jo-Jo schafft mit seinem meditativen Auf und Ab einen Kontrapunkt zum oft hektischen Berufsalltag. Es fordert volle Konzentration auf die Augen-Hand-Koordination und lenkt uns damit ab von dem Problem, das gerade unlösbar erscheint. Das zweckfreie Spielen beflügelt uns neu, es gibt dem Unterbewusstsein die Gelegenheit, Lösungen zu präsentieren. Die elegante Edelstahlversion von TROIKA passt in jede Akten-, Laptop- oder Hosentasche und ist durchaus bürotauglich.

Bildinformation: Jojo für Manager, von TROIKA

Troika entwickelt und vertreibt Geschenke für den modernen Mann. Ursprünglich wurde TROIKA 1972 in England als Hersteller von hochwertigen Geschenkartikeln aus Metall gegründet. 1992 brachte Liudger Böll die Firma nach Deutschland. Die TROIKA Germany GmbH hat ihren Hauptsitz in Müschenbach im Westerwald.



Während TROIKA 1992 mit einem kleinen, hochmotivierten Team von 5 TROIKAnern begann, sind heute über 40 Mitarbeiter fest angestellt. Aus dem kleinen Lagerraum von damals sind mittlerweile 1000 Palettenplätze geworden, die mit einem modernen

Lagerverwaltungsprogramm gemanagt werden.



TROIKA vertreibt die Produkte über 3 Vertriebskanäle an die Endkunden. Geschenkartikelfachhandel an Endkunden > B2C // Werbeartikel-Handel an Unternehmen > B2B. Einige Vertriebspartner nutzen das Internet oder Kataloge, um an die privaten Endkunden oder Unternehmen zu liefern. Der Export in über 70 Länder erfolgt über lokale Landes-Partner oder Agenten.



Als Kompetenzmarke für den modernen Mann und als Marktführer im Bereich Geschenkartikel und Werbemittel präsentiert TROIKA eine Kollektion, die besonders hochwertig, innovativ und auf eine außergewöhnliche Art charmant ist. Der Neue Claim: "DAS SCHENKT MANN HEUTE."



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Der positive Jo-Jo Effekt: »

Nisterfeld 1157629 MüschenbachDeutschlandRegina KrawinkelRegina Krawinkel, Lena StrobelPermanenter Link zur Pressemitteilung