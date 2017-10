NEU - Imogen: Geheimnis auf Gut Bergen von Rotraud Falke-Held

„Imogen: Geheimnis auf Gut Bergen“ von Rotraud Falke-Held ist gerade auf dem Buchmarkt erschienen.Eine junge Frau besucht zum 1. Mal die Familie ihres Verlobten. Doch etwas scheint nicht zu stimmen. Sie wittert ein Geheimnis und kann nicht widerstehen, diesem auf den Grund zu gehen. Immer tiefer gerät sie in ihre Suche hinein und schließlich in große Gefahr...Buchbeschreibung:Die junge Adlige Damaris von Seyrich ist glücklich. Sie steht kurz vor der Hochzeit mit Clemens von Bergen. An ihrem 25. Geburtstag gibt Clemens für seine schöne Verlobte ein großes Fest, bei dem er sie offiziell als seine Braut vorstellen will.Doch Damaris fühlt sich nicht wohl in dem Haus, das schon bald ihr Heim werden soll.Und irgendetwas scheint man vor ihr zu verheimlichen.Aber was? Oder bildet sie sich alles nur ein?Woher kommt dieses ungute Gefühl?Wieso verhalten sich die Freunde ihrer zukünftigen Familie so sonderbar? Welches Geheimnis hütet die fünfzehnjährige Sarah?Und was haben deren Eltern zu verbergen?Immer tiefer gerät Damaris in ihre Suche nach dem Geheimnis und damit in große Gefahr.Taschenbuch: 284 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (28. September 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3744872572ISBN-13: 978-3744872577Über die Autorin:Rotraud Falke-Held wurde 1964 in Bad Driburg geboren. Gemeinsam mit zwei Schwestern wuchs sie in Dringenberg auf. Schon als Kind entdeckte sie die Freude am Schreiben.Doch zunächst absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und kann auf eine 20jährige Berufstätigkeit zurückblicken.Im Jahr 2009 erschien ihr erstes Kinderbuch.Heute lebt Rotraud Falke-Held mit ihrem Mann, zwei Kindern und einer Hundedame in Büren.Bei BoD erschienen sind bereits:Geheimnis im MoorDas verlorene LandDie Hexenschülerin - die Zeit des NeubeginnsDie Hexenschülerin - die Zeit der WanderschaftDie Hexenschülerin - die Zeit der RückkehrBritta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



