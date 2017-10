Live-Übertragung und Aufzeichnung von Konzerten

Frankfurt/Sterzing, 4. Oktober 2017 - Bereits zum dritten Mal begleitet und dokumentiert SIMON MEDIA als Spezialist für Liveregie, Liveübertragung und Filmproduktion für TV und Broadcasting das Festival "Songs an einem Sommerabend" in Sterzing, Südtirol."Bei Italien denken die meisten an Urlaub, Wein und Pizza - doch uns empfängt Sterzing im italienischen Südtirol mit echter, handgemachter Musik", schwärmt Patrick Simon, Inhaber SIMON MEDIA, von der zurückliegenden Produktion: ""Songs an einem Sommerabend" ist das Festival der Liedermacher für Musik, die noch mit der Hand gemacht wird. Hier geben sich Größen wie Carolin No, Arlo Guthrie oder Rheinhard Mey seit über 30 Jahren im fliegenden Wechsel die Klinke bzw. Bühne in die Hand. Auch dieses Jahr war es wieder eine rundum gelungene Veranstaltung, die wir mit unserem Know-how und dem flexiblen Ü-Wagen Ü1HD begleiten durften."Um das abwechslungsreiche Programm ansprechend in Szene zu setzen, installierte SIMON MEDIA vier Kamerazügen, einen Kompakt-Kran und eine Chipkamera am Piano.Abnahme und Mischung des Tons übernahm der Kooperationspartner "THEIN mobile recording". Die Konzert-Aufzeichnung wurde unter der Regie von Thomas Keßler live gemischt. Zusätzlich wurde jede einzelne Kamera aufgezeichnet. Im Studio entstand dann eine Zusammenfassung des Konzerts, die auf dem italienischen TV-Sender RAIUno ausgestrahlt wurde.Ein neuer Making-Of Film bietet einen Blick hinter die Kulissen der Liveproduktion beim Festival "Songs an einem Sommerabend" in Sterzing:Informationen und Ü1-HD Übertragungswagen mieten:Tag-IT: Liveübertragung, Konzertübertragung, Rock, Pop, Singer Songwriter, Liedermacher, Übertragungswagen mieten, Ü-Wagen Dienstleister, Videotechnik, Livestream, TV-Aufzeichnung, Sterzing, Südtirol, Songs an einem Sommerabend



Bildinformation: Liveproduktion und Konzertaufzeichnungen: SIMON MEDIA mit dem Ü1HD Ü-Wagen in Aktion