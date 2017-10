Mumienschieben zu Halloween mit Manes Meckenstock

Düsseldorf (04.10.17), MS – In der Nacht vom 31.10. auf den 01.11.17 geht es in der Sparrow´s Lounge in Benrath schaurig schön und hoch her. An diesem Abend läd die Sparrow´s Lounge zur großen Halloween-Party mit Lokalgröße und Top-DJ Manes Meckenstock ein. Anlass ist der ursprünglich keltische und später irische Brauch vor Allerheiligen, böse Geister mit Verkleidungen und Grusel aller Art zu vertreiben.



Nicht nur Mumien, auch andere Kostümierte sind willkommen. „Ob Zombie, Pirat, Werwolf, Geist oder Frankenstein. Jeder darf kommen, wie er möchte, eine Verkleidung ist jedoch kein Zwang“, sagt Michael Scholten, Geschäftsführer der Sparrow´s Lounge.



Die Sparrow´s Lounge liegt an der Grenze zu Reisholz auf einem alten Industrie Areal. Dadurch können die Gäste hier in ausgelassener Stimmung und ungestört bis in die Morgenstunden feiern. Viele Parkplätze, aber auch die Anbindung an den ÖPNV ist sichergestellt.



„Wir haben in Benrath eine einmalige Location, die auch ohne Halloween eine handgemalte Piratenfregatte ziert. Wir möchten hier, zusammen mit „Manes“, die außergewöhnlichste und kultigste Halloweenparty von Düsseldorf feiern, so Scholten weiter.



Auch Manes Meckenstock freut sich auf „die schrägste Tanzveranstaltung des Dorfes. Taktvolle Körperbewegung pur mit Musik aus sieben Jahrzehnten. Stiefjedrissene, Stinkstiwwel und Spaßbefreite müssen leider draußen bleiben“, ist auf der Homepage des Düsseldorfer Mundartkünstlers zu lesen.



Eines gilt für den ganzen Abend: Keine Tischreservierung! „Wer kütt, der kütt“. Für das leibliche Wohl ist auch schon gesorgt: Frisches Schumacher Alt, leckere Cocktails und antialkoholische Getränke werden angeboten.



Der Eintritt kostet fünf Euro, Beginn ist um 20 Uhr.