Ausbildungsstart bei BALLY WULFF

Berlin, 04.10.2017. Bereits seit 1984 bietet BALLY WULFF jungen Leuten die Chance auf den Berufseinstieg durch eine praxisnahe Ausbildung. Und das bis heute mit großem Erfolg. 2017 standen gleich drei verschiedene Ausbildungsberufe zur Auswahl. Am 01. September 2017 begrüßte das Unternehmen seine vier neuen Auszubildenden.BALLY WULFF bietet auch in 2017 Ausbildungen für Industriekaufleute, Automatenfachleute und Fachkräfte für Lagerlogistik an. Vier Auszubildende starteten zum 01. September beim Berliner Traditionsunternehmen ins Berufsleben: Monika Pavic wird als angehende Industriekauffrau alle Bereiche des Unternehmens von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Buchhaltung, Marketing und Vertrieb durchlaufen, um die Geschäftsprozesse von BALLY WULFF kennenzulernen. Tim Lange und Panupon Nawanthu werden zu Automatenfachleuten mit der Fachrichtung Automatenmechatronik ausgebildet. Neben vielfältigen kaufmännischen Tätigkeiten stehen bei dieser Ausbildung technische Fertigkeiten im Vordergrund, die den reibungslosen Betrieb von Automaten aller Art gewährleisten.Erstmals bilden die Berliner auch eine Fachkraft für Lagerlogistik aus: Mohamed Konneh lernt im Ersatzteiledienst von der Warenannahme über die Betreuung des Lagerbestandes bis hin zur Auftragsbearbeitung alles, was ein Logistikfachmann braucht.„Wir freuen uns sehr über unsere neuen jungen Kollegen. Unser erklärtes Ziel ist es, die angehenden Kauf- und Fachleute für eine langfristige Mitarbeit im Unternehmen vorzubereiten und sie damit als Fach- und Führungskräfte aufzubauen. Ich wünsche Frau Pavic und den Herren Lange, Nawanthu und Konneh viel Erfolg!“, begrüßte Geschäftsführer Thomas Niehenke die Neuzugänge in der Berliner Zentrale.



Bildinformation: Neue Azubis bei BALLY WULFF (von links nach rechts): Tim Lange, Monika Pavic, Panupon Nawanthu und Mohamed Konneh.