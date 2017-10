PERC Photovoltaikanlage von WINAICO bringt deutlichen Mehrertrag gegenüber konventioneller Anlage

Creglingen, 04.10.2017 – Im bayrischen Lamerdingen hat sich der Familienbetrieb Fischzucht Ruf für eine Überdachung seiner Fischbecken mit Solarmodulen von WINAICO entschieden. In der 3-monatigen Bauzeit, von Oktober bis Dezember 2016, wurden insgesamt 3.530 Module WINAICO WST-275P6 PERC sowie Wechselrichter der Marke Sungrow installiert. Die Gesamtgröße der Anlage beläuft sich auf 970,75 kWp.Die Fischzucht Ruf züchtet in den Fischbecken Saiblinge, Bachforellen und Regenbogenforellen. Um die Becken vor natürlichen Feinden wie Fischreihern und Kormoranen zu schützen, wurden bisher Netze über die Fischweiher gespannt. Dies war mit Kosten von ca. 50.000 € verbunden und hatte den Nachteil, dass die Netze ständig ausgebessert und nach etwa 10 Jahren komplett ersetzt werden mussten.„Uns bringt diese Photovoltaikanlage nur Vorteile! Seit Februar 2017 ist die Anlage nun in Betrieb. Da wir direkt nebenan eine Photovoltaikanlage mit konventionellen Solarmodulen unter denselben Bedingungen installiert haben, können wir die Leistung direkt vergleichen und haben festgestellt, dass uns die PERC Module von WINAICO einen Mehrertrag von 5-6 % einbringen“, so Werner Ruf, Betreiber der Fischzucht Ruf.„Neben den wirtschaftlichen Aspekten, ist ein weiterer Vorteil der Beschattungsfaktor; die Fischweiher sind vor UV-Licht geschützt, was wiederum vor unkontrolliertem Algenwachstum schützt“, so Ruf weiter.



Bildinformation: 970 kWp WINAICO PERC Solarmodule auf Fischzucht in Bayern / Bild: WINAICO Deutschland GmbH