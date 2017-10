Netzwerk-Monitoring: Wie aus Daten Wissen wird

Nürnberg, 04. Oktober 2017 - Ein Heimspiel für den Nürnberger Netzwerk-Monitoring-Spezialisten, die Paessler AG: Auch in diesem Jahr ist das Unternehmen auf der it-sa vertreten und stellt vom 10. bis 12. Oktober 2017 seine Monitoring-Software PRTG Network Monitor vor. Christian Zeh, Innovation Manager der Paessler AG, hält einen Vortrag zu "IoT und Smart Home - wie aus Daten Wissen entsteht". Passend dazu gibt es am Stand ein Miniatur-Hausmodell mit Smart Home-Anwendungen zu besichtigen. Zum ersten Mal präsentiert sich die Paessler AG gemeinsam am Stand 408 in Halle 9 mit ihren langjährigen Platinum-Partnern Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG und netmon24 GmbH & Co. KG.Mit dem Internet der Dinge steigern Unternehmen ihre Produktivität. Predictive Maintenance oder vernetzte Produktion und "digitale Zwillinge" von Produkten und Maschinen sind hier nur zwei Beispiele. Privatanwender profitieren von der Vernetzung im Smart Home-Bereich. Die zusammenwachsenden Netzwerke sind aber auch verwundbar. Dadurch wird es für Unternehmen und Dienstleister immer wichtiger, alle Aktivitäten in ihren Netzwerken im Blick zu haben. Unter diesem Aspekt werden Netzwerk-Monitoring-Lösungen eine immer größere Rolle in der IT-Security spielen.Auf der diesjährigen it-sa präsentiert die Paessler AG verschiedene Funktionen von PRTG Network Monitor anhand eines Hausmodells mit Smart Home-Anwendungen. Verschiedene Sensoren wie Temperaturfühler oder Helligkeitsmesser liefern Daten an eine zentrale PRTG-Instanz. Die Monitoring-Software stellt daraufhin alle gesammelten Daten und ihre Bewegungen auf einem Dashboard übersichtlich dar. Diese Übersicht unterscheidet sich nicht zu der in komplexen Industrial IoT (IIoT)-Netzwerken und bietet Informationen, die auch für viele Fragen der IT-Sicherheit relevant sind.Netzwerk-Monitoring in der smarten ZukunftDiesen Zusammenhang greift Christian Zeh, Innovation Manager der Paessler AG, in seinem Vortrag "IoT & Smart Home - wie aus Daten Wissen entsteht" auf. Dabei wird es vor allem um das wirtschaftliche Potential des IoT und die Frage nach der Zukunft von Netzwerk-Monitoring in diesem Bereich gehen. "In Zeiten von IoT, Smart Home, Smart Building und Smart City wird Netzwerk-Monitoring eine strategisch wichtige Funktion einnehmen, da es für die Planung und den Betrieb solcher Systeme essenzielle Informationen liefert. Beispiele hierfür sind Login-Daten von Smart Home-Anwendungen oder Informationen für das Flottenmanagement von Reinigungsdienstleistern", erklärt Christian Zeh.Der Vortrag findet am 11.10.2017 um 13.30 Uhr im Technikforum T9 in Halle 9 statt. Weitere Informationen zum Vortrag finden Sie auf der Webseite der it-sa 2017.Die Paessler AG teilt sich den Stand mit ihren Platinum-Partnern Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG und netmon24 GmbH & Co. KG. Somit haben Interessenten kompetente Implementierungspartner an der Hand.Hochauflösendes Bildmaterial kann unter paessler@sprengel-pr.com angefordert werden.



Bildinformation: Christian Zeh, Innovation Manager bei der Paessler AG