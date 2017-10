Ab sofort verfügbar: estos ProCall 6 Enterprise

Die neueste Version der Unified Communications & CTI Software Suite zeichnet sich durch SIP Softphone Funktionen, ein integriertes Kontaktportal und die multimediale Visitenkarte für Echtzeitkommunikation über das Internet sowie einer Integration mit Bluetooth für Mobiltelefone aus. Sie ist ab sofort bei qualifizierten Fachhändlern und geschulten Systemintegratoren erhältlich.Der Starnberger Hersteller estos gibt hiermit die jüngste Generation von ProCall Enterprise - dem vielprämierten Bestseller - offiziell für Vertrieb und Implementierung frei. Mit der Unified Communications & CTI Software Suite sind Unternehmen in der Lage ihre interne wie externe Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern. Zahlreiche Verbesserungen und Innovationen sind in ProCall 6 Enterprise eingeflossen:Softphone Funktionen (SIP)Mit Version 6 verfügen die ProCall Clients über Softphone Funktionen für die Anschaltung an gängige Business-Telefonanlagen. Damit können Anwender am Windows-Arbeitsplatz und in der Smartphone-App direkt über den PC und von unterwegs aus mit internen oder externen Teilnehmern telefonieren. Häufig eingesetzte Telefonanlagen wie Mitel MiVoice 400, Panasonic KX-NS Serie oder Unify OpenScape Business wurden bereits erfolgreich getestet.Kontaktportal und multimediale VisitenkarteDie persönliche, direkte Kommunikation über die Unternehmenswebseite rückt bei vielen Unternehmen stärker in den Fokus. ProCall 6 Enterprise bietet zwei innovative und unkomplizierte Möglichkeiten, wie Unternehmen dies realisieren können. Über das integrierte Kontaktportal werden ausgewählte Mitarbeiter nach "außen hin" sichtbar und erreichbar. Die multimediale Visitenkarte kann als Link einfach einem bestehenden E-Mail Footer hinzugefügt werden. Auf dieser Webseite werden neben einem Bild des Mitarbeiters auch mögliche Kommunikationskanäle angezeigt. So lassen sich z. B. Beratungsgespräche als Audio/Video Chat vereinbaren.Integration mit BluetoothProCall 6 Enterprise Nutzer können ihr Mobiltelefon über Bluetooth am Microsoft Windows PC in die Anwendung einbinden. Es wird dann in der Liste der verwendbaren Telefone als weitere Leitung angezeigt. Voraussetzung ist, dass das Mobiltelefon das Bluetooth Hands-Free Profile unterstützt, wie es aus der Freisprecheinrichtung im Auto bekannt ist. Zusätzlich kann ein am PC angeschlossenes Audiogerät (z. B. Kopfhörer) für Gespräche aktiviert werden. Die Bluetooth Integration ermöglicht die Nutzung der vollen CTI-Funktionalitäten auch zur Steuerung des Smartphones. So kann z. B. das Telefonbuch und das Journal des Mobiltelefons optional integriert werden.MultiDevice-fähig: Plattform-unabhängig und Geräte-übergreifend kommunizierenWie schon seine Vorgängerversionen bietet ProCall Enterprise einen nativen Client mit umfangreichen Funktionen für den Microsoft Windows-Arbeitsplatz, der die oben aufgezählten Neuerungen beinhaltet. Die nativen Apps für Apple iOS und Android wurden komplett neu gestaltet. Sie bieten ein modernes Design und ein gründlich, gemäß den Wünschen der Nutzer überarbeitetes Bedienkonzept. Auch der native Client für den Apple Mac wurde gründlich überarbeitet und bietet die bewährten Leistungsmerkmale der Unified Communications & CTI Software Suite für Apple Mac-Arbeitsplätze.UCConnect: Hybrid Cloud BausteineEbenfalls neu ist die Möglichkeit der Einbindung von Online-Diensten auf der Basis von "UCConnect", der künftigen Plattform von estos für die Cloud. UCConnect bietet ab sofort erste Online-Dienste für Unternehmen, die auf das Konzept Hybrid Cloud setzen und demnach neben On Premise Software auch Komponenten aus der Cloud einbinden. Die beiden Online-Dienste, die bereits über UCConnect verfügbar sind, erleichtern die Inbetriebnahme der Apps und die Einrichtung der Kommunikation via Kontaktportal und multimediale Visitenkarte. Die ersten UCConnect Dienste sind für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, um diesen die anspruchsvolle Installation und Konfiguration zu vereinfachen und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards zu bieten.Sichere Vernetzung und verbessertes InformationsmanagementSelbstverständlich sind die bewährten Klassiker wie CTI-Funktionen, Präsenz Management, Instant Messaging und WebRTC basierte Audio/Video-Kommunikation sowie Screen Sharing weiterhin Bestandteil von ProCall Enterprise.Die Unified Communications & CTI Software Suite ProCall 6 Enterprise bietet dazu die Vernetzung mit "befreundeten" Unternehmen wie Lieferanten, Partnern und Kunden über die Federation. Auf Basis offener Standards und sicherer Protokolle können Präsenzen schneller erkannt und Informationen rasch ausgetauscht werden.Auch kann durch eine Geschäftsprozessintegration die Brücke zwischen Kundendialog und automatisierten Geschäftsprozessen geschlagen werden. Die Kommunikationsanwendung wird dabei in bereits im Unternehmen verwendete CRM-, ERP- und spezielle Branchenprogramme integriert. Dadurch können relevante Informationen über den Anrufer bereits bei Anrufeingang im aufgehenden Gesprächsfenster angezeigt werden.Umfassende Informationen zu ProCall 6 Enterprise, zu den Neuerungen, Funktionen, Clients und unterstützendes Informationsmaterial hat estos auf www.estos.de/produkte/procall zusammengestellt.ProCall 6 Enterprise ist ab sofort bei estos und Vertriebspartnern wie ITK Distributoren, qualifizierten Fachhändlern und geschulten Systemintegratoren verfügbar.



Bildinformation: Ab sofort verfügbar: estos ProCall 6 Enterprise