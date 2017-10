„Kinderschritte“ auf dem Firmengelände

Homberg/Efze. Nach den vielen erfolgreichen Veranstaltungen findet am 25. und 26. Oktober erneut eine Kinderschritte-Fotoaktion im Hause Ehring Markenmöbel statt. An diesen Terminen können Eltern wieder professionelle Fotos in Studioqualität von ihrem Nachwuchs schießen lassen.Bei den Fotoshootings wird auf Accessoires, wie Fototapeten oder mitgebrachte Requisiten, verzichtet. Der Fokus liegt einzig auf dem Kind das während der Sitzung zu viel Spaß und einem trotzdem authentischem Verhalten vor der Kamera animiert wird. Das spiegelt sich in den Ergebnissen wieder und hat die Kinderschritte-Aktion zu einem bundesweiten Erfolg gemacht.Jeder Teilnehmer zahlt einen Beitrag von nur fünf Euro pro Kind. Auf Wunsch wird auch in diesem Jahr wieder ein spezielles Kinderschritte-Jahresfoto geschossen. Diese Bilder ermöglichen mit den Jahren einen Rückblick auf die Entwicklung des Kindes.Die Bilder werden nach dem Shooting professionell bearbeitet. Die Kunden können sich die Fotos in einem persönlichen und geschützten Bereich online anschauen und in Ruhe entscheiden, welche Aufnahmen sie kaufen möchten. Die Bestellung erfolgt dann bequem online, per Mail oder Telefon. Die gekauften Dateien können anschließend bereits nach 15 Minuten heruntergeladen werden.Zu jeder bestellten Farbaufnahme gibt es kostenlos auch die Ausführungen Schwarzweiß und Sepia als separate Dateien dazu. Selbstverständlich können auch professionelle Fachlaborabzüge, Fotoaufkleber, erstklassige Leinwandabdrucke und mehr bestellt werden.Die Kinderschritte-Aktion findet am 25. und 26. Oktober bei der Ehring GmbH, in der Ludwig-Erhard-Straße 10, 34576 Homberg/Efze, statt.Link zur Anmeldung: www.ehring-shop.de/blog/Tschiiies-Neue-Kinderschritte-Fotoaktion-im-Oktober/b-114/ oder: http://www.kinderschritte.com/aktion.html?&cHash=94df3b96efd262d50c51f2c6e282ef55&tx_connects_pi1%5Baction%5D=show&tx_connects_pi1%5Bcontroller%5D=Events&tx_connects_pi1%5Bevent%5D=1349