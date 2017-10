meistro ENERGIE launcht kostenloses Effizienz- und Benchmarkingportal

Das Ingolstädter Energieunternehmen meistro startet mit CONTROLIT View das eigens entwickelte Effizienz- und Benchmarking-Portal. Nicht nur Kunden profitieren hiervon, sondern alle Unternehmen, die ihre Energie-Ströme sichtbar machen und die Energiekosten senken möchten.Die Bedienung ist kinderleicht: Nach einer kostenlosen Registrierung können sich die Benutzer einer Branche nach den Wirtschaftszweigen des Bundesamts für Statistik zuordnen. Ein besonderes Highlight sind die Benchmarkingstatistiken. So können intern die Verbrauchsdaten von unterschiedlichen Standorten in verschiedenen Zeiträumen verglichen, aber auch weiterhin die eigene Leistung innerhalb der Branche dargestellt werden. Der Benutzer kann so mit wenigen Klicks feststellen, wie hoch der Verbrauch in der eigenen Filiale im Vergleich zu anderen ist. Selbstverständlich steht Datenschutz an oberster Stelle, die Daten werden nur in aggregierter Form und anonymisiert dargestellt.Valentin Kunkel, Projektleiter Effizienztechnik bei meistro: „Aus unserer Erfahrung heraus wissen viele Unternehmer leider nicht, wie energieeffizient ihr Standort eigentlich ist. Mit CONTROLIT View bieten wir das Tool, um gerade im Zeitalter der Digitalisierung der Energiewende für Transparenz zu sorgen. Neben detaillierten Analysen und Vergleichen auf Basis von Energiekennzahlen besteht auch die Möglichkeit, sich sämtliche Berichte herunterzuladen oder als regelmäßiges E-Mail-Abo einzurichten. So können Nutzer sich täglich, wöchentlich oder monatlich über ihre eigenen Energieverbräuche ganz einfach per E-Mail informieren lassen“.Vorteile auf einen Blick: Visualisierung der Messdaten, Aufzeigen von Einsparpotentialen- Die Verbräuche innerhalb der Branche werden bereinigt und mit Kennzahlen (z.B. kWh/m²) versehen, um einen Branchenbenchmark zu ermöglichen. So können Unternehmen unter anderem erkennen und vergleichen, wie hoch der Energieverbrauch der Mitbewerber, oder auch in den eigenen anderen Filialen ist.- Anlagen- bzw. gerätegruppenspezifische Messwerte werden mit den eigenen historischen Werten verglichen und ausgewertet. So können Veränderungen der Geräteeffizienz (beispielsweise aufgrund mangelnder Wartung) oder auch ein geändertes Nutzerverhalten erkannt werden.- Durch das Auswerten der Bibliothek werden Verbrauchsanomalien von Anlagen bzw. Gerätegruppen festgestellt. Beispielsweise können so ungewöhnliche Lastgänge wie hohe Stromverbräuche zu abnormen Zeiten schneller identifiziert werden.CONTROLIT View wird über den Browser aufgerufen und ist somit unabhängig von Endgeräten. Die Nutzung ist nicht an eine Energielieferung durch meistro gebunden. Das meistro Portal steht Unternehmern in der Basisversion kostenfrei zur Verfügung. Automatische Schnittstellen, individuelle Berichte oder weitere optionale Services wie persönliche Berichte, automatische Imports Ihrer Verbrauchsreihen (auch anderer Größen wie Verkaufszahlen, Produktionszahlen etc.) oder Unterstützung bei der Erstanlage Ihrer Standorte sind auf Wunsch hinzubuchbar.



