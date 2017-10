Pressemitteilung von Meier + Schultz die Bodenreinigungs-Profis





"Wir haben uns zum neuen Namen auch ein frisches Logo kreieren lassen, das unsere Dienstleistung auch künstlerisch optimal einfängt und unser Angebot auch visuell transportiert", so beschreibt Meier das schicke, doppelt geschwungene und mit blauen Farbverläufen leicht verspielte neue Logo. "Durch die Veränderung von Dunkelblau zu Hellblau wird eine Art Reinigungseffekt suggeriert", erklärt Meier. Auf den Artikel "Die" wird im Logo übrigens aus stilistischen Gründen verzichtet. Dies tut dem innovativen neuen Logo allerdings keinen Abbruch. Die Firma Meier + Schultz - Gebäudereinigung mit System, bisher auch bekannt unter C-Sys-Team tritt seit Sommer 2017 nun unter dem Namen Die Bodenreinigungs-Profis auf. Jetzt präsentierte Firmeninhaber Heribert Meier das neue Logo, passend zur veränderten Firmierung.

Bildinformation: Gebäudereinigung Meier + Schultz mit neuem Logo

Die Firma Meier + Schultz die Bodenreinigungs-Profis in Köln hat sich auf die Grundreinigung von Teppichböden und festen Belägen spezialisiert. Wir verwenden für die verschiedenen Materialien dementsprechend auch verschiedene innovative Verfahren. Schon das unterscheidet uns vom üblichen Gebäudereinigerbetrieb, denn wir haben damit fast ein Alleinstellungsmerkmal.



Unseren Verfahren gemeinsam sind folg. Vorteile:

- Bürstenmaschinen: porentiefe Sauberkeit

- Turbotrocknung: der Teppichboden ist schon nach 1-2 Std trocken (normal sind 24-48 Std)



Für den schwierigen Nadelfilz verwenden wir ein sehr effektives Verfahren. Dies ist das einzige uns bekannte Verfahren, mit dem Nadelfilz gereinigt werden kann.



Wir arbeiten natürlich nicht nur in Köln, sondern in ganz Deutschland. Insbesondere Hotels sind von unseren Ergebnissen und den superkurzen Trockenzeiten begeistert.

