Neuer Marktauftritt für Möbel- und Objektschreinerei Stöckert

Die familiengeführte Schreinerei Markus Stöckert mit Sitz im fränkischen Kronach überzeugt bei der Möbel- und Objektschreinerei durch individuelle, kundenspezifische Lösungen für Unternehmen, Organisationen und den privaten Wohnbereich.Durch fachliche Expertise in Form von Beratung und konzeptioneller Raumplanung sowie passgenaue, kundenorientierte Herstellung in der hauseigenen Werkstatt betreut das Expertenteam seine Kunden von der ersten Idee bis zur vollständigen Realisierung des Einrichtungsprojektes.Die Inhaber der Schreinerei waren konkret auf der Suche nach einem Partner, der die ganzheitliche Überarbeitung des Unternehmensauftritts von der Logo-Anpassung bis hin zum Erstellen einer neuen Website leisten kann. Die Aufgabenstellung für die amadeus Agentur bestand darin, das Unternehmen so aufzustellen, dass es im digitalen Zeitalter modern und auf der Augenhöhe der Zielgruppe kommuniziert.Entscheidung für amadeusMit dem Ziel der ganzheitlichen Überarbeitung des Unternehmensauftritts entschied sich die Schreinerei, überzeugt von deren fachlicher Expertise und dem technischen Know-how, nach einer Präsentation für die amadeus Agentur. Im persönlichen Gespräch wurde definiert, dass zu einem modernen Auftritt das gesamte Erscheinungsbild vertriebsorientiert überarbeitet werden soll.Beratung, Positionierung und StrategieIn Form eines eintägigen Workshops im Hause Stöckert entwickelten wir Unternehmensleitbild, Vision/Mission und Positionierung inkl. der Leistungen. Produktfakten und Benefits sind Ergebnisse des Workshops, die in der Kommunikation mit dem Kunden überzeugen werden. Zur Auswertung und Präsentation der Ergebnisse wurden Empfehlungen für die zukünftige Kommunikation, die Vertriebsorganisation und sinnvolle Maßnahmen vorgestellt.MaßnahmenSowohl online als auch offline haben wir bereits unterschiedliche Themen umgesetzt. Begonnen mit einem Logo-Relaunch, wurden darauf folgend alle Kommunikationsmittel überarbeitet. Eine neue Imagebroschüre, die komplette Geschäftsausstattung, vom Briefpapier bis zum Stempel, und die Outdoor-Beschilderung des Unternehmens sind entwickelt worden. Da die Erstellung einer neuen Website ein großer Wunsch von Stöckert war, wird die Schreinerei nun auf einer modernen Oberfläche zeitgemäß und CD-konform dargestellt. Die Bestandskunden haben wir in Form eines Selfmailers über den neuen Marktauftritt informiert.Auch die ersten Vertriebsmaßnahmen sind bereits gestartet. Eine doppelseitige Image-Anzeige in einer renommierten Fachzeitschrift wurde erstellt und für die Hausmesse im Herbst sind Outdoor-Werbebanner am Firmengebäude angebracht worden.Ergebnis:Innerhalb kürzester Zeit und durch gute Zusammenarbeit mit den Inhabern ist ein frischer, moderner und wertiger Marktauftritt entstanden. Dieser ist in Fachkreisen bereits aufgefallen und wurde von mehreren Stellen für die exzellente Darstellung des Unternehmens gelobt.In den nächsten Schritten werden die Vertriebsmaßnahmen weiter ausgebaut und bei weiterhin guter Auftragslage über Personalmarketing nachgedacht.



Bildinformation: Logo-Relaunch von amadeus