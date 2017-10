Multiroom jetzt noch einfacher steuern: Die neuen Funktionen der RIVA WAND App

Pressemitteilung von Profil Marketing OHG

Alle Eingänge der WAND-Speaker können jetzt auch direkt in der App ausgewählt werden





Die preisgekrönte RIVA WAND Serie von RIVA Audio ist ein flexibles und einfach zu bedienendes Multi-Room "+" Wireless Audiosystem, mit dem Musikfans Sound in High-Fidelity-Qualität aus jeder vernetzten oder lokalen Quelle genießen können. Die Einrichtung und Steuerung erfolgt über die Google Home App, dann können die Speaker bequem direkt über die jeweilige Lieblings-App eines Drittanbieters gesteuert werden, beispielsweise per Spotify Connect.



Zur Multiroom-Serie WAND gehören zwei Speaker, der kompakte ARENA und der großformatige FESTIVAL. Anwender können eine Vielzahl von Verbindungsoptionen wie WI-FI, Bluetooth®, AirPlay® und DLNA frei genießen und nahezu unbegrenzt Audioinhalte von Spotify® Connect und anderen Diensten streamen. Zudem bieten der WAND-Away-Modus, der Spritzwasserschutz und der optionale Akku-Pack mit 20 Stunden Laufzeit, der für den ARENA erhältlich ist, die Freiheit, Musik überall zu hören - auch ohne Wi-Fi.



Die WAND App wird kontinuierlich erweitert und entsprechend der Kundenwünsche mit neuen Funktionen ausgestattet.



Die Lautsprecher ARENA und FESTIVAL sind bei ElectronicPartner erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbkombinationen Black/Titanium und White/Silver. ARENA ist zum UVP von 269 Euro verfügbar, FESTIVAL kostet 549 Euro. Den ARENA Akku gibt es in Schwarz oder Weiß zum Preis von 109 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.



Weitere Informationen zu Riva Audio sind unter folgendem Link abrufbar:

Über RIVA



Audio-Experte Rikki Farr, heute Chairman von ADX, vormals Konzertveranstalter, hat in über 45 Jahren intensiv mit Musikerlegenden wie Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie, Miles Davis und vielen mehr zusammengearbeitet. In Kooperation mit leidenschaftlichen Designern, Ingenieuren und Musikern entstand so die Idee von RIVA: soundstarke und dabei handliche Lautsprecher zu entwickeln, mit denen Musik so klingt, wie sie ursprünglich gemacht wurde. Die Bluetooth-Speaker von RIVA kombinieren hochleistungsfähige Komponenten und eine ausgefeilte Technik wie die patentierte, selbst entwickelte Trillium Audio-Technologie, mit elegantem, schlankem Design. RIVA wurde in den USA bereits mehrfach prämiert, unter anderem mit dem CES Innovation Award 2014. Firmensitz ist in Südkalifornien. Weitere Informationen sind unter www.rivaaudio.com abrufbar sowie auf www.facebook.com/RIVANation, www.twitter.com/rivaaudio, www.instagram.com/rivanation, Google + http://ow.ly/Pzi9k, http://www.youtube.com/user/RIVAaudio, http://www.pinterest.com/rivanation/



Über Audio Design Experts, Inc.

Das kalifornische Unternehmen ADX entwickelt und vertreibt hochleistungsfähige Audio-Lösungen. Dank der Kombination aus innovativem Design, intelligenter Technik, langjähriger Erfahrung und mithilfe von engagierten Partnern entstehen Audio-Lösungen mit modernster Hard- und Software. ADX wurde vor zweieinhalb Jahren von Rikki Farr gegründet. Firmensitz ist Fountain Valley in Kalifornien.

