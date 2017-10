Presseeinladung: Deutsche WM-Champions auf dem Weg in die Wüste

Berlin, im Oktober 2017. - Sie sind stolz, beim weltgrößten Bildungsevent für Deutschland dabei zu sein. Sie haben sich seit Monaten vorbereitet, sind gespannt und aufgeregt, bestens motiviert. Sie wollen ihr Können im Wettstreit mit den Besten der Welt in ihrer Berufsdisziplin zeigen und ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen. Die 42 jungen Frauen und Männer zählen zu Deutschlands besten Fachkräften in Industrie, Handwerk und Dienstleistung - und sind auf dem Sprung zu den WorldSkills 2017, den Weltmeisterschaften der Berufe, die vom 14. - 19. Oktober in Abu Dhabi (VAE) stattfinden.Die Teilnahme des Teams Germany bei den WorldSkills Abu Dhabi wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. SAMSUNG Electronics GmbH ist offizieller Partner der Deutschen Nationalmannschaft für die WorldSkills Abu Dhabi 2017. Eingekleidet wird das Team durch CWS-boco.Was befähigt diese Champions zu einer solchen Spitzenleistung, wie war ihr Weg bis zu den WorldSkills? Was nehmen sie sich vor für das Kräftemessen der beruflichen Elite aus über 70 Ländern, welche Erwartungen haben sie an sich selbst, wie fit sind sie? Welchen Anteil haben Bundestrainer sowie Arbeitgeber und Familien am Erfolg, was bringt ihnen Teilnahme und Training für den weiteren beruflichen Weg?Für diese und weitere Fragen stehen Ihnen die WM-Teilnehmer zur Verfügung -am Dienstag, 10. Oktober 2017beim offiziellen Partner des Teams Germany, der SAMSUNG Electronics GmbH(Ort: Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts.)13:30 Uhr: Begrüßung und Empfang des Teams Germany durch* Martin Börner, Deputy President of Samsung Electronics GmbH* Dr. Thomas Schäfer, Hessischer Minister der Finanzen* Detlef Kröpelin, Chief Divisional Officer Textile Care, CWS-boco* Hubert Romer, Geschäftsführer WorldSkills Germany und Official DelegateAnschließend gibt es die Möglichkeit für ein Pressefoto mit dem Team Germany.14:00 Uhr: Pressegespräch mit* Teilnehmern der Deutschen Nationalmannschaft für die WorldSkills Abu Dhabi* Vertretern von Samsung Electronics und CWS-bocoEs besteht danach Gelegenheit für Einzelinterviews mit den Teilnehmern.Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns, wenn Sie durch Ihr Kommen und die redaktionelle Berichterstattung das WM-Team unterstützen.Um eine vorherige Anmeldung an wehrmann@worldskillsgermany.com wird gebeten.Vielen Dank.Das Team Germany tritt mit 42 jungen Frauen und Männern bei den 44. WorldSkills, den Weltmeisterschaften der Berufe, in 37 Einzel- und Teamwettbewerben sowie einem Demonstrationsskill gegen die Besten der Welt an. Die diesjährigen WorldSkills finden in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), statt. Über 1.200 junge Fachkräfte aus 77 Ländern und Regionen beweisen in 51 Disziplinen ihr Können und kämpfen um WM-Titel und -Medaillen.



Bildinformation: Top motiviert für den WM-Start bei den WorldSkills in Abu Dhabi: Team Germany (Bildquelle: @WorldSkills Germany/Frank Erpinar)