Fit für den Karrieresprung

Möhrendorf, 4. Oktober 2017 – Den Informatik-Abschluss frisch in der Tasche und in den Startlöchern für eine Laufbahn im Bereich IT? Um schnell und erfolgreich durchzustarten, ist neben dem theoretischen Wissen vor allem das Praxis-Knowhow entscheidend. imbus bietet deshalb ab sofort das „Jumpstart-Programm“ für Softwareentwickler an.„Ob Informatiker, Wirtschaftsinformatiker oder naturwissenschaftlicher Quereinsteiger in den IT-Sektor: Der Sprung von der Hochschul-Theorie in die Praxis bestimmt über die spätere Karriere“, erklärt Thomas Roßner, der als Mitglied des imbus-Vorstandes u.a. den Personalbereich verantwortet. „Mit unserem ‚Jumpstart-Programm‘ ermöglichen wir Softwareentwicklern für Java oder C# einen idealen Berufseinstieg.“Die Teilnehmer durchlaufen ein dreimonatiges Intensivtraining bei dem führenden Lösungspartner für Software-Qualitätssicherung und -test. Dieses findet im imbus-Hauptsitz in Möhrendorf nahe Nürnberg statt. Hier lernen sie aus erster Hand von Experten, die selbst über langjährige Praxiserfahrung verfügen.Das Trainingsprogramm beinhaltet auch Schulungen der imbus Akademie. So absolvieren die Teilnehmer beispielsweise die Zertifizierung zum international anerkannten ISTQB® Certified Tester Foundation Level.Parallel dazu sammeln sie Erfahrungen in einem agilen Projekt. Unmittelbar im Anschluss an das Programm starten die Teilnehmer als Softwareentwickler in einer der imbus-Geschäftsstellen in Möhrendorf, München, Köln, Hofheim am Taunus oder Norderstedt bei Hamburg durch, die sie zuvor ausgewählt haben. Sie unterstützen Kunden bei der Konzeption, dem Aufbau sowie der Programmierung und Anwendung automatisierter Testframeframeworks und -skripte. Darüber hinaus prüfen Sie IT-Programme und -Systeme im Hinblick auf deren Funktionalität und Eignung.Beginn des ersten „Jumpstart-Programms“ bei imbus ist der 1. April 2018. Bewerbungen sind ab jetzt möglich. Das Programm richtet sich an Hochschul-Absolventen – Bachelor oder Master – eines Studiengangs mit Informatik-Schwerpunkt oder -Nebenfach.Weitere Informationen gibt es unter www.imbus.de/jobs/jumpstart



Bildinformation: Fit für den Karrieresprung