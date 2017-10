Modulares IoT-Edge-Gateway für die Industrie

MEG5000 ist flexibel, einfach zu konfigurieren und verwalten. Es verfügt über drei skalierbare Karten, die eine Vielzahl von Schnittstellen unterstützen. So lassen sich die veränderlichen Anforderungen von Anwendungen im industriellen Internet of Things (IIoT) erfüllen. Dank schneller Installation und einfacher individueller Einstellung lässt sich das Gateway auf praktisch jede industrielle Vorgabe zuschneiden.Mittels Edge Computing kann das MEG5000 Gateway Daten direkt im Edge-Bereich des Netzwerks verarbeiten, und zwar in Echtzeit. Somit kann es Daten effizienter erfassen, analysieren und daraufhin reagieren, plus es unterstützt die im IIoT so wichtige Datenoptimierung. Sofern große Datenmengen über begrenzte Bandbreiten in die Cloud gesendet werden, können Latenzzeiten entstehen. MEG5000 unterstützt bis zu 1300 Mbps W-Fi-Geschwindigkeit um sicher zu stellen, dass seine Edge-Computing-Leistung solche großen Daten-Uploads reduziert, indem es wie ein lokales, Edge-basierendes Cloud-Service-Tool agiert.Das leistungsfähige Gateway nutzt RobustOS, ein Linux-basierendes Betriebssystem, welches von Robustel speziell für den Einsatz in seinen eigenen Geräten entwickelt wurde. RobustOS beinhaltet grundlegende Netzwerkfunktionen und -protokolle, die Kunden eine professionelle Benutzererfahrung bieten. Zusätzlich dazu bietet Robustel Partnern und Kunden einen Software-Entwicklungs-Kit an, der die weiterführende individuelle Anpassung mittels C, Python oder Java ermöglicht. Das Gateway verfügt außerdem über umfangreiche Anzahl von Apps, welche verschiedenste Anforderungen des IoT-Markts erfüllen.Erleben Sie die Leistungsfähigkeit und Flexibilität des neuen MEG5000 Edge Gateways auf der SPS IPC Drives in Nürnberg vom 28 bis zum 30. November 2017 am Stand 421 in Halle 10.1!Zusätzliche MEG5000 Produkteigenschaften und Funktionen:-1 x 10/100/1000 Mbps WAN und 8 x 10/100 Mbps LAN-802.11a/b/g/n/ac, unterstützt AP- und Client-Modes-Hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Durchsatz für optimierte Datenverarbeitung-Embedded mSATA SSD für die Datenspeicherung-Digitaler Embedded-Temperatursensor zur Erfassung der inneren Betriebstemperatur-IPsec/ OpenVPN/ GRE/ L2TP/ PPTP/ DMVPN-Optionale Backup-Modus unterstützt Cold, Warm und Load Balancing-Umfassende Sicherheits- und Verschlüsselungsfunktionen-Benachrichtigung via SMS, E-mail, DI/DO, SNMP Trap oder RobustLink-Robustes Industriedesign mit 9 bis 60 VDC Spannungseingängen und Desktop-, Wand- oder HutschienenmontageWeitere Informationen zu MEG5000 finden Sie unter:



Bildinformation: Robustel MEG5000 Edge Gateway