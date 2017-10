Cloudogu GmbH stellt auf dem Software-QS-Tag ihre „One-Stop-Shop“-Plattform vor

Das Braunschweiger Software-Unternehmen Cloudogu GmbH stellt auf dem diesjährigen Software-QS-Tag gemeinsam mit seinem Kunden ITZBund das Cloudogu EcoSystem vor. Ein One-Stop-Shop“-Plattform, die erstmalig bundesweit ihren Einsatz findet und automatisierte Standards schafft.Der erstmalig in Frankfurt stattfindende Software-QS-Tag umfasst zahlreiche Vorträge, Workshops, sowie wissenschaftliche Forschungsberichte und bietet Themen die am Markt relevant sind.Um agil und sicher, effizient und flexibel entwickeln zu können, bietet der Markt gerade im JAVA-Umfeld viele prozessunterstützende und etablierte Open-Source Tools. Aktuell greifen Unternehmen auf einzelne Dienstleister zurück, um sich einige Tools separat anbinden zu lassen und verzichten teilweise auf das Angebot eines lückenlosen Supports – das muss nicht sein.Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung sollten Unternehmen daher die Chance nutzen, alle Geschäftsprozesse mit dem Einsatz von Software zu optimieren und auf ein neues Level zu heben. Besonders die Verwendung von Open-Source Komponenten führt durch die hohe Aktualität und unterstützenden Best-Practice Ansätzen zu einer Steigerung der Softwarequalität.Mit der „One-Stop-Shop“-Plattform der Cloudogu GmbH ist es möglich, Open-Source Tools zu integrieren und nach dem Best-of-Breed-Ansatz einen effizienten Entwicklungsprozess zu unterstützen. Dabei bietet das Cloudogu EcoSystem die Möglichkeit mit geringem Installationsaufwand eine fertige Entwicklungsinfrastruktur in kürzester Zeit aufzusetzen.Das Braunschweiger Unternehmen hat mit dem ITZBund einen Kunden gewonnen, der sich mit seinen 12 Dienstsitzen und circa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert sieht. Das Cloudogu EcoSystem ermöglicht durch seine nahtlose Integration der Tools während des gesamten Entwicklungsprozesses Best Practice sowie die streng geforderte Einhaltung von Qualitätsstandards. Die konsequente Vernetzung dank Single-Sign-on aller am Produktentstehungsprozess beteiligten Komponenten führt zu einem hohen Automatisierungsgrad während des gesamten Development Lifecycle in der BundesCloud, so dass viele administrative Prozesse erleichtert werden.Der etablierte Software-QS-Tag bietet daher den passenden Rahmen, um mit Experten aus Industrie, Wirtschaft und Forschung ins Gespräch zu kommen. „Der QS-Tag ermöglicht es uns, unser Unternehmen bestmöglich zu platzieren sowie unser neues Produkt im Rahmen eines Workshops zu präsentieren. Wir freuen uns auf interessante Gespräche, hochqualifizierte Vorträge sowie eine gelungene Veranstaltung.“, so Thomas Grosser, Geschäftsführer der Cloudogu GmbH.



Bildinformation: Cloudogu GmbH stellt auf dem Software-QS-Tag ihre „One-Stop-Shop“-Plattform vor