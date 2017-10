Ein mobiler IT-Service für Brandenburg

Ansässig in Ostbrandenburg unterhält der Dipl.-Inf. (FH) Thomas Schreiber sein Unternehmen SoftSyncPro und versorgt mit seinem Unternehmen den gesamten Raum. Sowohl für kleine aber auch mittlere Unternehmer gewinnen mobile IT-Dienstleister zunehmend an Bedeutung. Mit dieser Überlegung wurde das Geschäftsmodell von Thomas Schreiber entwickelt. Das Unternehmen steht damit für einen hohen Grad an Flexibilität und verfolgt daher eine kundenorientierte Arbeitsphilosophie.SoftSyncPro stellt seinen Geschäftskunden einen umfassenden IT -Service zur Verfügung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Netzwerken, Kommunikation, W-Lan Lösungen und der Hardware. Ein Schwerpunkt ist die gesetzlich vorgeschriebene IT-Sicherheit. Hier vor allem die wichtige Sicherung von geschäftsrelevanten Daten und die Abwehr von Angriffen und Manipulationen aus dem Internet.IT-SicherheitVon diesen Leistungen können insbesondere kleine und mittlere Unternehmen profitieren. Es ist festzustellen dass die Sicherheit in vielen Unternehmen zunehmend vernachlässigt wird. Oft bedarf es erst eines Systemausfalls, um die immense Bedeutung der EDV ins Bewusstsein der Beteiligten zurückzurufen. Ein kompletter Datenverlust kann hierbei zur Handlungsunfähigkeit eines Unternehmens führen. Existenziell wichtige Bereiche wie Produktion, Logistik und Rechnungswesen kommen zum Erliegen, Kunden und Personaldaten gehen unwiderruflich verloren.Die ZielgruppePrimäre Kunden sind kleine und mittlere Unternehmen dort wird ein Full-Service erbracht. Durch die Zusammenarbeit im Netz stehen dem Vor-Ort-Partner alle Informationen zur Verfügung und auch die Hilfe der Kollegen. Es können auf Wunsch Wartungs- und Vorsorgevereinbarungen getroffen werden. Lohnt sich für den Kunden kein eigener DV Manager übernimmt der IT-Service-Partner diese Aufgabe. Alle können zufrieden sein, der Kunde bekommt die gesamte Palette aller möglichen EDV-Dienstleistungen aus einer Hand, schnell und zu einem günstigen Preis.In kleinen- und mittleren FirmenEin weiteres, wichtiges Einsatzgebiet sind kleine und mittlere Unternehmen die keinen eigenen dezidierten Mitarbeiter für die EDV-Belange in ihrem Unternehmen haben. Hier ersetzt der Techniker einen internen Mitarbeiter der ein Mehrfaches an Kosten verursacht. Im Rahmen einer flexiblen Vereinbarung werden die nötigen Maßnahmen vereinbart und zu festen Zeiten abgearbeitet.IT- LeistungsumfangZum Leistungsumfang gehören Erfahrungsgemäß: Analyse und Dokumentation der IST- Situation, Erweiterung der bestehenden IT- Struktur, Updates und Upgrades, E-Mail Konten verwalten, Arbeitsplatzrechner, DFÜ-Netzwerkverbindungen, Datensicherung, First Level Support, IT- Security und natürlich Noteinsätze.Dazu gehören auch Hardware- und Softwarebeschaffung, IT-Administration, Serverlösungen, Fehlerdiagnose und Reparatur, Beratung, Planung und Umsetzung von IT-Projekten, Unterstützung per Fernwartung und Vor-Ort-Service, Installation und Konfiguration von Hard-und Software sowie Wartung und Reparaturen von Druckern.Zusammenfassend liegen die Bemühungen dem Prinzip zugrunde: schnelle und umfassende Hilfe bei moderaten Preisen. Mehr Info: www.SoftSyncPro.de Aufgrund der wachsenden Brisanz der IT-Themen verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen für Einzelkämpfer und Gründer.Weitere Informationen unter www.it-service-net.de IT-Service-Net/Schreiber



Bildinformation: Ein bundesweites IT-Service-Netz