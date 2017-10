SC Lötters unterstützt drei CSR-Projekte mit Know-how in Sachen Pressearbeit

Bonn, 04. Oktober 2017 "Für unsere Kunden schaffen wir Wahrnehmung und so auch für unsere drei neuen CSR-Partner. Hierzu gehören der Verein "Häuser für Waisenkinder e.V.", das "Sarkoidose-Netzwerk e.V." sowie die "Krebsberatungsstelle des Tumorzentrums Bonn e.V.", erläutert Dr. Christine Lötters, Inhaberin der Agentur für Strategische Kommunikation SC Lötters, Bonn. "Eigentlich wollte ich maximal zwei Projekten begleiten, da unserer Ressourcen begrenzt sind. Das 3. Projekt ist mir jedoch aus familiärer Erfahrung ein wichtiges Anliegen, so dass ich mich entschlossen habe, auch die "Krebsberatungsstelle des Tumorzentrums Bonn e.V." zu unterstützen", setzt Lötters hinzu.Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg beschäftigt sich seit vielen Jahren mit CSR - corporate social responsibility - der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. Seit letztem Jahr ist man sogar CSR-Kompetenzzentrum. Deshalb war es für SC Lötters erneut selbstverständlich, auch in diesem Jahr ausgesuchte Projekte mit PR-Know-how zu unterstützen. In diesem Jahr konnte Christine Lötters auch wieder selber dem Klingeln der Glocke im Alten Rathaus in Bonn entgegenfiebern, das die Suchenden und Anbietenden aufeinander loslässt. Und kaum war die Glocke ertönt, schloss Lötters auch schon den ersten Vertrag. Die gesellschaftliche Verantwortung - ihren Mitarbeitern und dem Standort gegenüber - wird für immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen wichtig, so auch für die Bonner Presse- und Kommunikationsagentur SC.Lötters, die in diesem Jahr bereits zum 3. Mal dabei war und Projekte übernommen hat.Vereinbart wurden in zwei Fällen PR Unterstützung und ein Gemeinschaftsprojekt mit einem Kunden der Agentur, der Hofgartenmanufaktur, Bonn. Zu den besiegelten Projekten gehören: PR Begleitung für den Kongress "Sarkoidose Netzwerk e.V." im März 2018 in Bonn. Die "Krebsberatungsstelle des Tumorzentrums Bonn e.V." freut sich über kontinuierliche Unterstützung, wenn es um Presseeinladungen zu Infoabenden geht. "Die Häuser für Waisenkinder e.V." bekommen in Zusammenarbeit mit der Hofgartenmanufaktur, Bonn, einen neuen Flyer.



Bildinformation: Bernd und Hilde Stachetzki vom Sarkoidose Netzwerk e.V. mit Dr. Christine Lötters, SC Lötters, Bonn (Bildquelle: @Jo Hempel)