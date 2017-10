simus systems auf Wachstumskurs ...

simus systems bezieht im Oktober 2017 ein größeres Büro, um das bisherige Wachstum nachhaltig fortsetzen zu können. Damit entspricht das Unternehmen den steigenden organisatorischen Anforderungen und kann auf Präsentationswünsche von Interessenten flexibler reagieren. Geschäftsführer Dr. Arno Michelis sagt dazu: "Die Technologiefabrik Karlsruhe war uns über viele Jahre ein zuverlässiger Partner, dessen Infrastruktur wir gerne genutzt haben. Nun werden die bewährten Räumlichkeiten dort endgültig zu klein."... und Partner der Autodesk UniversityInteressierte können sich am 17. und 18. Oktober 2017 auf der Autodesk University Germany in Darmstädter Wissenschafts- und Kongresszentrum erste Einblicke zu simus systems und deren Datenmanagement-Suite simus classmate verschaffen.Anwender, Entscheider und Partner aus den Bereichen Mechanik und Maschinenbau, Architektur und Bau sowie digitale Medien treffen sich auf der Konferenz "Autodesk University Germany", um sich über zukünftige Entwicklungen und Trends bei Autodesk zu informieren. Dies ermöglichen erfolgreiche Anwendungsbeispiele, Vorträge und Workshops im Darmstädter Wissenschafts- und Kongresszentrum. simus systems nimmt als Partner und Sponsor an der Veranstaltung teil. Die Software simus classmate kann als Add-on nahtlos in Autodesk Inventor oder Autodesk Vault integriert werden und arbeitet Hand in Hand mit gängigen ERP-Systemen wie SAP. So wird eine zentrale Bearbeitung von Daten in übersichtlicher Weise möglich, sei es in Listen, Piktogrammen oder in einer 3D-Vorschau. Daten können mit einem SAP-Datenbestand zusammengeführt und automatisch synchronisiert werden. So lassen sich Dubletten und Fehleingaben vermeiden und das Arbeiten mit verschiedenen Datenquellen angenehm beschleunigen und erleichtern. Die Software kann auch unabhängig von einem CAD-System genutzt werden und ist daher auch in Abteilungen wie Einkauf oder Vertrieb, und sogar mobil an Tablets und Smartphones einsetzbar. Durch solche und weitere Funktionen wird simus classmate zu einem effektiven Werkzeug für die Suche und Bearbeitung von Produktdaten in großen Datenbeständen.



Bildinformation: Geschäftsführer Dr. Arno Michelis: „Lernen Sie uns auf der Autodesk University Germany kennen!“