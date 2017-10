Turmhaus der Extraklasse

Hamburg. Keine 30 Autominuten von Hamburg entfernt, realisiert Roth-Massivhaus einen großzügigen Wohntraum mit romantischem Turm. In dem von Wiesen und Flüssen durchzogenen Naturgebiet erholen sich zukünftige Bewohner in Barsbüttel. Am kommenden Wochenende können Bauinteressierte das Haus besichtigen und sich ausführlich beraten lassen.Wohnen mit Stil lautet das Motto des Turmhauses. Details wie Sprossenfenster und der Eingangsbereich im Turmerker unterstreichen die verspielte Gestalt. Modernes Design erzeugen die farbigen Fenster und Türen.Jeder noch so kleine Wunsch wurde in die Planung aufgenommen und umgesetzt. So wurde der Grundriss auf ca. 168 Quadratmeter Wohnfläche vergrößert und die Doppelgarage in Eigenleistung errichtet.Im Inneren wird die weiträumige Gestaltung deutlich. Durch diese besondere Lösung des Hauseingangs in den Turm gewinnt der Eingangsbereich mit anschließender Diele an weite Offenheit. Zu rechter Hand wurden das Gäste-WC und ein Arbeitszimmer geplant. Vis-à-vis liegt der knapp 50 Quadratmeter große lichtdurchflutete Wohn-Essbereich mit bodentief verglastem Erker. Durchdacht ist die offene Küche mit Tresen, die sich dadurch optisch abgrenzt. Vervollständigt wird die Etage durch den Hauswirtschaftsraum.Über eine gerade Treppe gelangen die Bewohner in die obere Etage. Die symmetrische Aufteilung der Räume sorgt für fast zwei gleich große Kinderzimmer. Das Elternschlafzimmer ist vom Flur zu erreichen. Highlight ist das Gästezimmer – hier werden Wohnträume wahr. Durch die bodentiefen Fenster gelangt viel Licht in den Raum, sodass ein freundliches Ambiente entsteht und man einen herrlichen Blick in den Garten hat. Ein geräumiges Bad mit Doppelwaschtisch, Badewanne, Dusche, WC sowie Wäscheabwurfsystem runden das Raumprogramm ab.Das ressourcenschonende Turmhaus besitzt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die für effiziente, umweltschonende Beheizung und Warmwasser sorgt. Elektrische Rollläden unterstützen das Sicherheitsgefühl und den Einbruchschutz.Lust auf ein Haus wie im Märchen? Am 7. und 8. Oktober steht jeweils zwischen 13 und 16 Uhr in 22885 Barsbüttel für Bauinteressierte die Tür des Turmhauses offen. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).



Bildinformation: Das Turmhaus kann am kommenden Wochenende 22885 Barsbüttel besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus