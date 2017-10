Milan Fashion Week Missoni Spring/Summer 2018

INSPIRATION:Für die Missoni Frühjahr-/Sommerkollektion 2018 ließ sich der leitende Backstage-Hairstylist, Anthony Turner, inspirieren von einer zeitgemäßen, freien Frau mit einem modernen Look, selbständig und natürlich. "Eine Schönheit, die mit einem einfachen Haarstyling unterstrichen wird. Schick und frisch, um der Kollektion gerecht zu werden", so Anthony.Zu Angela Missonis zwanzigjährigem Jubiläum als Creative Director der gleichnamigen Brand, wurden feminine Kleider mit asymmetrischen Schnitten auf dem Laufsteg präsentiert. Doch auch der Männermode wurden einige Stücke gewidmet und von Anthony mit passenden Hairstyles betont. Seine Inspiration hierfür: Jim Morrison. Die Looks: rockig, unordentlich, lang und kurz in Varianten getragen.Der Look:Für Sie-Moroccanoil Treatment von den mittleren Längen bis in die Spitzen einarbeiten, um so eine ideale Stylinggrundlage zu schaffen.-Für mehr Griffigkeit und einen ultra-geschmeidigen Look danach Moroccanoil Blow-Dry Concentrate einarbeiten.-Moroccanoil Root Boost für Volumen und Glanz auf die Wurzeln geben.-Die Haare mit einem Moroccanoil Tourmaline Ceramic Hair Dryer und einer Moroccanoil Paddle Brush sanft trocknen.-Einen tiefen Scheitel, beginnend vom linken Ohr zur rechten Braue, ziehen.-Moroccanoil Glimmer Shine in die Handflächen sprühen und die Haare zu einem tiefen Pferdeschwanz binden.-Um die Leichtigkeit des Looks während des Walks zu unterstreichen, vereinzelt Strähnen aus dem Pferdeschwanz zupfen und alles mit Moroccanoil Luminous Hairspray Medium fixieren.Für Ihn-Moroccanoil Treatment von den mittleren Längen bis in die Spitzen einarbeiten, um so eine ideale Stylinggrundlage zu schaffen-Moroccanoil Root Boost für Volumen und Glanz auf die Wurzeln geben. Das Haar lufttrocknen lassen.-Mit einer Moroccanoil Round Brush (35mm) das Haar nach hinten kämmen, ohne ein zu starkes Volumen zu kreieren.-Moroccanoil Dry Texture Spray oder Moroccanoil Dry Shampoo leicht über das Haar sprühen, um ihm einen natürlichen und nonchalanten Touch zu geben.-Zum Abschluss etwas Moroccanoil Luminous Hairspray Strong für ein natürliches Finish und flexiblen Halt aufsprühen.



Bildinformation: Missoni SS18 (Bildquelle: Matteo Cavalleri for Moroccanoil)