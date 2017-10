Rüsselsheimer Volksbank: Zwei Dienstjubiläen

10-jähriges und 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Rüsselsheimer Volksbank eG



Auf eine zehnjährige Tätigkeit bei der Rüsselsheimer Volksbank eG kann Herr Ralph Springer zurückblicken. Seine berufliche Laufbahn in der Bank begann Herr Springer am 1. Oktober 2007 als Abteilungsleiter in der Abteilung Baufinanzierung und steht den Kunden seither als vertrauensvoller und kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

Herr Michael Hauschild wird am 1. Oktober 2017 anlässlich seines fünfundzwanzigjährigen Dienstjubiläums geehrt. Herr Hauschild begann seine Tätigkeit im Oktober 1992 als Sachbearbeiter in der Abteilung Organisation und unterstützte seitdem mit seinem Fachwissen und Können diverse Bereiche der Rüsselsheimer Volksbank eG.

Im Oktober 2017 wurde in einer Feierstunde den Jubilaren Dank und Anerkennung für die engagierte, erfolgreiche Mitarbeit und Betriebstreue ausgesprochen.