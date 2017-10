Mit Weiterbildung die Zukunft der Elektromobilität gestalten

Pfungstadt bei Darmstadt, 04.10.2017 - Die neue E-Mobilität ist ressourcenschonend, klima- und umweltfreundlich. Hierfür muss Fahren neu gedacht werden: das Auto der Zukunft fährt elektrisch. Ob E-Bus oder Hybridauto - wer Elektrofahrzeuge von morgen entwickeln, warten, reparieren oder am Ende des Lebenszyklus entsorgen möchte, braucht eine spezielle Hochvolt-Ausbildung. Das entsprechende Know-how vermittelt der für den Studienpreis DistancE-Learning des Branchenverbandes Forum DistancE-Learning nominierte Lehrgang "Elektrofachkraft für HV-Systeme in Kraftfahrzeugen für Hersteller und Zulieferer" der SGD. Er richtet sich an Werkstatt-Personal, Entwickler, Ingenieure, TÜV- und Dekra-Prüfer. Ebenso an Mitarbeiter von Abschleppdiensten und Hilfsdiensten wie Pannenhilfe, Feuerwehr, THW oder an Berufsschullehrer und Ausbilder. Der Lehrgang kann jederzeit begonnen und vier Wochen lang kostenlos getestet werden.Elektromobilität ist das treibende Thema der Automobilbranche. Wer die damit verbundenen Jobchancen ergreifen möchte, kann sich über den neuen SGD-Fernlehrgang das erforderliche Fachwissen aneignen. Er führt in 15 Monaten zur Hochvolt-Qualifikation "Elektrofachkraft für HV-Systeme in Kraftfahrzeugen für Hersteller und Zulieferer nach DGUV Information 200-005: Stufe 2a/BGI 8686 (TÜV SÜD)". Die Teilnehmer lernen neben dem Beruf mit Studienheften, die auch als E-Books zur Verfügung stehen. Bei Fragen können sie sich dabei jederzeit an ihre SGD-Tutoren wenden. Sieben Erklärvideos visualisieren die erforderlichen Handgriffe zur Freischaltung des HV-Systems sowie zum Thema Sicherheit. Zudem werden die Teilnehmer auch selbst aktiv: Sie simulieren an ihrem Computer anhand von NI Multisim™-Laborversuchen Schaltungen und Versuchsaufbauten und erlernen den Aufbau eines Gleichstrommotors mit einem Technikbausatz. Die Kombination aus aktuellem Thema, technischem Know-how, optimaler Visualisierung und virtueller Lernumgebung überzeugte auch die Jury des Fachverbandes Forum DistancE-Learning: Der Fernlehrgang ist für den Studienpreis DistancE-Learning in der Kategorie Studienangebot des Jahres nominiert.Praxisnah am Auto der Zukunft arbeiten"Bei dieser technischen Fortbildung sind Theorie und Praxis eng verzahnt. Damit die Teilnehmer ihr Wissen, das sie sich mit Hilfe der Unterlagen und Simulationen aneignen, auch unter Realbedingungen praktisch anwenden, kommen sie für ein eintägiges Seminar nach Pfungstadt bei Darmstadt und arbeiten gemeinsam mit Experten des TÜV SÜD in einer Kfz-Werkstatt an einem E-Auto", erläutert Dr.-Ing. Anke Eschner, Fachbereichsleiterin Technik bei der SGD. "Mit dem erfolgreichen Abschluss der TÜV SÜD Prüfung können die Absolventen sicher an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen arbeiten."Der Weg zum erfolgreichen AbschlussFür die Teilnahme an diesem Fernlehrgang, der umfassendes Wissen in der Elektromobilität sowie mathematische, elektrotechnische und elektronische Grundkenntnisse vermittelt, ist eine technische Ausbildung erforderlich.Jeder, der die Einsendeaufgaben der Studienmaterialien erfolgreich bearbeitet hat, erhält ein SGD-Abschlusszeugnis. Für das rechtlich verpflichtende TÜV SÜD Zertifikat "Elektrofachkraft für HV-Systeme in Kraftfahrzeugen für Hersteller und Zulieferer nach DGUV Information 200-005:Stufe 2a /BGI 8686 (TÜV SÜD)" sind folgende Leistungen erforderlich: Bearbeitung von 90 Prozent der SGD-Einsendeaufgaben, Teilnahme am eintägigen Seminar sowie das Bestehen der schriftlichen und praktischen Prüfung des TÜV SÜD direkt im Anschluss.Fernlernen: ein effizienter Lernmedien- und MethodenmixDas Fernstudium dauert bei einer Lernzeit von fünf Stunden pro Woche 15 Monate. Da das Lerntempo individuell bestimmt werden kann, ist eine kostenfreie Erweiterung der Studienzeit Teil des Angebots. Die Teilnehmer lernen mit Studienmaterialien in schriftlicher und digitaler Form wie E-Books, Lernvideos, Apps, Audio-Dateien oder Web Based Trainings. Sämtliche Unterlagen sind speziell für das berufsbegleitende Lernen konzipiert und stehen auf dem Online-Campus waveLearn zum Download zu Verfügung. Auf waveLearn lassen sich die Aufgaben online bearbeiten und die Teilnehmer können sich untereinander sowie mit den persönlichen Fachlehrern und Lernbegleitern austauschen.Weitere Informationen:Fragen zum Lehrgang sowie zu den Leistungen und Services beantwortet das Beratungsteam der SGD montags bis freitags zwischen 8:00 und 20:00 Uhr und samstags zwischen 10:00 und 15:00 Uhr unter der Telefonnummer 0800-806 60 00 (gebührenfrei) oder per E-Mail an Beratung@sgd.de. Weitere Informationen gibt es auf www.sgd.de/ oder der Google+ Seite der SGD.Bildmaterial erhalten Sie hierQuelle: Fotolia/Patrick P. Palej



Bildinformation: (Bildquelle: Fotolia/Patrick P. Palej)