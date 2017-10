Europa Deluxe mit der "Crystal Serenity"

Im Jahr 2018 kommt eines der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt, die "Crystal Serenity", zurück nach Europa und nimmt Kurs auf faszinierende Destinationen im Norden und im Mittelmeer. Die Crystal-Vertretung Aviation & Tourism International bietet zwischen Juni und Oktober 2018 insgesamt acht ausgewählte Ultra-All-Inclusive-Luxuskreuzfahrten an, die alles umfassen - nicht nur den perfekten Service an Bord der "Crystal Serenity" mit kreativen Menüs, kostenlosen Getränken sowie geräumigen Außen-Staterooms und Suiten, sondern auch die Linienflüge ab/bis Deutschland, Österreich und der Schweiz einschließlich der Transfers zwischen Schiff und Airport.Kreuzfahrt rund um Westeuropa: Exklusiver Weingenuss in BordeauxEin besonderes Highlight ist die Westeuropa-Umrundung vom 29. Juli bis 12.August 2017 (London/Dover-Monte Carlo). Hier kommen die Gäste von Aviation & Tourism International in den Genuss eines exklusiven Gourmet- und Weinprogramms mit dem Besuch von Winzern, Weinproben und Köstlichkeiten der französischen Küche während ihres mehrtägigen Aufenthaltes in Bordeaux. Auch in anderen Städten wie Lissabon und Barcelona macht die "Crystal Serenity" länger fest, um den Gästen ein intensives Erkunden dieser interessanten Metropolen zu ermöglichen. Die Reise, die von einem Mitarbeiter des Spezialveranstalters für luxuriöses Reisen begleitet wird, endet in Monte Carlo mit einem Helikopterflug entlang der Küste zum Flughafen Nizza (Inklusivpreis ab 5.250 Euro pro Person).Kurs auf die historischen und biblischen Stätten IsraelsAuf die Spuren des Apostel Paulus begeben sich die Gäste der Kreuzfahrt vom 9. bis 23. September 2018 ab/bis Rom/Civitavecchia. Über Neapel und Sizilien gelangen sie nach Israel, wo sie drei Tage Zeit haben, ab Ashdod und Haifa die faszinierenden historischen und biblischen Stätten des Heiligen Landes zu besuchen. Aufenthalte in Zypern und Malta sowie erholsame Tage auf See runden dieses Kreuzfahrterlebnis ab (pro Person ab 4.460 Euro).Mittelmeerfahrten abseits der üblichen RoutenWeitere attraktive Mittelmeerreisen, häufig abseits der üblichen Fahrtrouten, die Aviation & Tourism International mit der "Crystal Serenity" im Sommer 2018 offeriert, umfassen die einwöchige Fahrt von Monaco in Richtung Westen nach Barcelona, unter anderem über Port-Vendres in Frankreich, Menorca, Ibiza und Tarragona in Spanien (ab 12. August 2018, pro Person ab 2.440 Euro), sowie die Kreuzfahrt von Barcelona nach Venedig mit zahlreichen Stopps an der Cote d"Azur und rund um den italienischen Stiefel (zwölf Tage ab 19. August 2018, pro Person ab 4.180 Euro). Eine Route für Kenner schlägt die "Crystal Serenity" am 30. September 2018 ein. Auf ihrem Weg von Marseille nach Barcelona besucht sie so stimmungsvolle Orte wie Antibes, Genua, Porto Venere und Sardinien (sieben Tage, pro Person ab 2.580 Euro).Reisen ins Vereinigte Königreich und nach St. PetersburgIn Nordeuropa steuert die luxuriöse "Crystal Serenity" das Baltikum und die britischen Inseln an. Die beiden zwölftägigen Ostsee-Reisen zwischen London/Dover und Stockholm im Juni bieten den Gästen sogar drei Tage Zeit, die prachtvolle Zarenstadt St. Petersburg zu entdecken (pro Person ab 4.360 Euro). Rund um die Britischen Inseln, nach Irland sowie nach Amsterdam und Zeebrugge führt ab/bis London/Dover die Seereise vom 15. bis 29. Juli 2018 (pro Person ab 5.250 Euro).Weitere Informationen zu den Reisen mit der "Crystal Serenity" erteilt Aviation & Tourism International, auch für Reisebüros, unter Telefon +49 (0)6023 917150, www.atiworld.de , info@atiworld.de.



Bildinformation: Die "Crystal Serenity" bringt die Gäste von Aviation & Tourism International auch nach Bordeaux.