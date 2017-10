Paris Fashion Week Altuzarra Spring/Summer 2018

INSPIRATION:Inspiriert wurde die Altuzarra Frühjahr/Sommer-Kollektion 2018 von Hayao Miyazakis Animefilm "Prinzessin Mononoke", der die Koexistenz von Mensch und Natur thematisiert. Die Geschichte dreht sich um den Konflikt zwischen Waldgöttern und Menschen, die durch ihren Raubbau alle natürlichen Ressourcen zerstören. Die Kollektion bedient sich Themen wie Erwachsenwerden sowie dem Verlust von Unschuld und Ängsten. Dafür kreierte Odile Gilbert einen natürlichen und vitalen Look, der perfekt dazu passt.Der Look:-Für eine ideale Stylinggrundlage eine walnussgroße Menge Moroccanoil Treatment vom Ansatz in die Spitzen in das handtuchtrockene Haar geben, das bändigt Frizz und verstärkt den Glanz.-Je nach Haartyp Moroccanoil Volumizing Mousse vom Ansatz oder Moroccanoil Hydrating Styling Cream von den mittleren Längen bis in die Spitzen einarbeiten. Haare bürsten und einen strengen Mittelscheitel ziehen. Das Haar anschließend erneut mit Fokus auf Ansatz und Spitzen kämmen, die mittleren Längen behalten einen natürlichen Look.-Falls nötig mit einem Lockenstab ab den mittleren Längen Locken drehen und diese ausbürsten.-Danach Moroccanoil Dry Texture Spray auf die Längen sprühen, das gibt dem Haar Volumen und Griffigkeit.



Bildinformation: Altuzarra SS18 (Bildquelle: Photography: Mohamed Khalil for Moroccanoil)