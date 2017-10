Solar-Rollladen: Schnell montiert und spart Kosten

Leipzig, 4. Oktober 2017 - Der L.E.-SERVICE Fachhandel für Rollladen und Markisen, Sicht-, Sonnenschutz- und Überdachungsanlagen bietet weiterführende Informationen unter der Webadresse www.le-service.de/solarrollladen an.Besonders gefragt sind seit einiger Zeit Rollläden, die mit Solarantrieb ausgestattet sind. Ein Solar-Vorbaurollladen lässt sich schnell nachrüsten. Die kabellose Verlegung ist auch an Orten ohne Stromversorgung möglich. Die Systeme funktionieren zuverlässig auch bei Stromausfall."Viele Kunden wollen auch in Gartenhäusern oder an Garagen zum Beispiel Einbruchs- oder Sonnenschutz an Fenstern und Türen durch einen Rollladen", berichtet Jens Pässler, Inhaber des Shops. "Dann empfehlen wir einen solarbetriebenen Rollladen, den der Kunde bei uns nach individuellen Maßen bestellen kann." Die Solar-Rollläden der Firma Bubendorff sind unabhängig von Steckdosen und Stromkabeln.Zu jedem einzelnen Rollladen erhält der Kunde einen Handsender als Funk-Fernbedienung. Im Lieferumfang enthalten sind das Solarmodul, der Akku, der 12V-Funkmotor und der Handsender. Optional können weitere Ein- oder Mehrkanalsender mitbestellt oder auch nachbestellt werden. Der Mehrkanalsender ermöglicht es, bis zu 30 Bubendorff Rollläden mit nur einer Fernbedienung zu steuern.Die Lamellen der Rollläden bestehen aus strapazierfähigem und wetterfestem Aluminium. Die Montage ist denkbar einfach: auf der Fassade, in einer Nische oder auf dem Fenster. Freitragend wird der Rollladenkasten direkt auf die Führungsschienen aufmontiert. Es werden lediglich die Führungsschienen an der Wand oder am Fensterrahmen befestigt. Erhält der Rollladenkasten an der vorgesehenen Stelle nicht genug Licht, dann greift man zum separaten Solar-Panel. Dieses verfügt über ein Anschlusskabel von 3 Metern Länge.Bubendorff bietet eine Langzeit-Garantie von 7 Jahren. Der Bubendorff Solar-Rollladen kann in 13 Farben bestellt werden - einfarbig oder zwei Farben kombiniert. Eine Farbkarte ist im Rollladen-Konfigurator hinterlegt. Solarrollläden sollten in möglichst hellen Farben bestellt werden für eine optimale Leistungsaufnahme am Solar-Panel.Im Shop gibt es ausführliche Informationen auch zu den anderen Produkten wie Markisen, Rollos, Lamellenvorhängen, Jalousien, Vordächern und Terrassendächern. Wer spezielle Fragen hat, kann sich an den Inhaber Jens Pässler wenden. Er kennt seine Artikel bis ins Detail.



Bildinformation: Rollladen mit Solarantrieb: kabellos und schnell montiert, netzunabhängig, kostensparend