Gewerbeversicherungen neu gedacht: Optisure launcht sein Online-only-Angebot

Karlsruhe, 4. Oktober 2017__ Optisure ist ein InsurTech-Startup aus Karlsruhe, das den Markt für Gewerbeversicherungen in Deutschland revolutionieren will. In fünf Minuten sind KMU und Selbstständige bei Optisure versichert. Die Besonderheit: Der gesamte Prozess läuft völlig online und in Echtzeit ab - doch das heißt nicht, dass die Kunden eine Standardversicherung bekommen. Denn der Optisure-Algorithmus OptiBot berät die Kunden individuell und ermittelt so automatisiert den optimalen Versicherungsschutz.



Besser als jeder menschliche Makler: Ein Algorithmus berät die Kunden

"Wir wollen Gewerbeversicherungen fairer, einfacher und kundenorientierter machen", sagt Lars Bauer, neben Christoph Maile einer der beiden Gründer. Optisure arbeitet dafür eng mit Versicherern zusammen, um gemeinsam für einzelne Branchen - vom Anwalt bis zum Zahnarzt - die besten Produkte zu entwickeln. "Optisure bietet nur Versicherunglösungen für solche Branchen, deren Risiken wir auch genau verstehen", fügt Christoph Maile hinzu.



Dadurch kann der OptiBot-Algorithmus mit wenigen, gezielten Fragen den passenden Versicherungsschutz vorschlagen.



Einfach, schnell und vollständig online

Der sonst eher komplizierte Prozess des Versicherns wird für Unternehmer so kinderleicht: Die Optisure-Kunden geben lediglich wenige Daten zu ihrer Tätigkeit ein und der OptiBot schlägt bedarfsgenau das passende Angebot vor. Die Beratung deckt von der Höhe der Versicherungssumme bis zur Wichtigkeit von optionalen Zusatzleistungen alle Bereiche ab. Der Vertragsabschluss läuft dann in Echtzeit und ohne Unterschrift ab. Die Beiträge werden von Optisure in bequemen Monatsraten abgebucht.



"Unser Alltag ist schon längst datengestützt und dadurch einfacher geworden", sagt Bauer. "Fitnessarmbänder überwachen unsere Gesundheit, Smart-Home-Anwendungen helfen uns bei der Haushaltsführung, bald lassen wir Programme sogar unsere Autos fahren. Wieso sollten wir künstliche Intelligenz nicht zur Auswahl der richtigen Versicherung nutzen?" Versicherungen sollen das Leben einfacher machen, sagt Bauer weiter: "Doch bisher ist das ganze Thema vor allem für Selbstständige zeit- und nervenraubend. Das wollen wir ändern".



Versicherer sind gerade im Bereich der gewerblichen Versicherungen noch sehr träge. Das liegt auch an den über Jahrzehnte etablierten Prozessen und IT-Systemen. Ein wesentlicher Bestandteil bei Optisure ist daher der OptiBot, der im Hintergrund maßgebliche Funktionen eines Versicherers automatisiert und hochmodern abwickelt. "Wir versuchen möglichst viele Altsysteme bei Versicherern zu vermeiden, um kundenfreundlich, flexibel und schnell zu sein", sagt Bauer.



Los geht es mit einer IT-Haftpflichtversicherung für Freelancer

Das erste Optisure-Angebot ist eine IT-Haftpflichtversicherung für Freelancer. Bald werden weitere Versicherungslösungen folgen. "Wir arbeiten parallel an weiteren Produkten, die nach und nach aufgenommen werden", sagt Lars Bauer. "Unser Ziel ist es, schnellstmöglich alle Gewerbeversicherungen für mehr als 50 Branchen anzubieten."