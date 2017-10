Der Rheinradweg ist eine Perle. Für Radreisende ist er einfach zu fahren und man kann wirklich richtig genießen. Insbesondere die Strecke zwischen Weil am Rhein bzw. Basel nach Karlsruhe ist wirklich schön. Oder auch besonders: Der Radweg zwischen Mainz oder Bingen bis nach Koblenz. Das ist einfach faszinierende Landschaft und Natur.Am Rheinradweg gibt es Kultur, es gibt große Städte wie Köln, Düsseldorf oder Mainz. Es gibt aber auch wichtige Städte wie die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn mit Bad Godesberg.Dazu kann man kleine Museen besuchen, wie das minikleine Loreley-Museum.Der Radweg ist weitgehend flach und damit auch für nicht so geübte Radfahrerinnen und Radfahrer gut zu fahren. Pause macht man am besten bei einem der vielen Gaststätten und trinkt einen Wein, der direkt dort angebaut wurde.



Bildinformation: Markus Vogt