Das Glück liegt nicht immer auf der Straße! Ein klein wenig muss man schon dafür tun. Man muss gewisse Voraussetzungen schaffen, es erkennen, wenn es einem begegnet und sich auch schon mal danach bücken oder ausstrecken. Dieser kleine Ratgeber versucht ein wenig Aufschluss zu geben.Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und Erfolg - Kindle - 99 CentGlücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.Leserstimmen:Kleiner aber feiner RatgeberDie „Glücksschmiede“ von Autorin Christine Erdiç ist ein kleiner Helfer, der Tipps und Gedankenanstöße bereithält. Diese sollen einen anregen, mehr auf sich zu achten und das man versuchen soll, einen Schritt auf sein Glück zuzugehen.In dem Buch heißt es: Was wäre ein Film ohne die Hauptrolle? Ich gehe noch einen Schritt weiter. In dem Film, den wir Leben nennen, sollten wir nie die Regie aus der Hand geben. Es ist unser Film und nur wir sollten das Manuskript dazu schreiben. Damit trifft die Autorin den Nagel auf den Kopf. Unser Leben – unsere Entscheidungen, was wir daraus machen.gut umzusetzenDie Autorin hat hier einen Ratgeber geschrieben, der Hilfen im Alltag gibt, gute Tipps und er regt zum Innehalten an. Die Einleitung ist fließend und einladenden geschrieben, somit wird man neugierig- und mit Recht man wird nicht enttäuscht.Ich nehme den Ratgeber von Zeit zu Zeit immer wieder zur Hand, denn er brachte mich wieder ein Stück weiter auf meinem Weg. Denn oft ist man wirklich "seines Glückes Schmied" und glücklich sein kann man gerade in den kleinen Dingen des Lebens.Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein bisschen mehr Glück im Leben.Leseprobe aus dem BuchVorwortWas ist Glück? Das Wort leitet sich aus dem mittelhochdeutschen Gelücke ab und bezeichnet den günstigen Ausgang eines Ereignisses. Forscher sagen, das Glück ist individuell und bedeutet für jeden etwas anderes. Heute wird Glück oftmals als ein Ergebnis von Schicksal oder Zufall ausgelegt. In diesem Fall würde das bedeuten, dass wir keinerlei Einfluss darauf haben. Dennoch sind die meisten Ereignisse in unserem Leben nur eine Resonanz auf zuvor erfolgte Handlungen.Ein altes Sprichwort sagt: Jeder ist seines Glückes Schmied.Wie aber schmiedet man sein Glück?Jeder von uns wird in bestimmte Verhältnisse hineingeboren. Über den Grund hierfür gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Manche machen das Karma dafür verantwortlich und wieder andere den Zufall.Zufall bedeutet, dass etwas geschieht, ohne dass es sichtbare oder erklärbare Gründe dafür gibt.Karma hingegen ist das Schicksal, das durch Handlungen und Taten, die weit in der Vergangenheit, ja sogar in einem anderen Leben stattgefunden haben können, bestimmt wird. Also Ursache und Wirkung. Man kann sich das bildlich so vorstellen wie einen Stein, den man ins Wasser wirft. Dieser Stein kann sehr unterschiedliche Dinge auslösen, zumindest aber wird er die Wasseroberfläche aufwühlen und danach auf den Grund hinabsinken. Keine Handlung bleibt ohne Folgen, auch wenn die nicht immer so sichtbar sind wie die Kreise, die jener Stein auf dem Wasser hinterlassen hat.Egal, ob wir für uns persönlich nun doch lieber vom Zufall oder vom Karma ausgehen, Tatsache ist, dass wir uns nun einmal in diesem jetzigen Leben befinden und damit klarkommen müssen. Also sollten wir auch das Beste daraus machen.Neben dieser Umwelt, in die wir hineingeboren werden, also Elternhaus, Nachbarn usw. spielt auch unser Charakter eine wesentliche Rolle.Das Wort kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt “Prägestempel”. Der Begriff ist sehr dehnbar und beinhaltet Eigenarten, Verhaltensgewohnheiten und Temperament einer Person. Die Übersetzung des Wortes deutet aber auch schon darauf hin, dass unser Charakter nicht zuletzt auch durch Umwelt und Elternhaus entscheidend geprägt wird.Nun könnte man ja sagen: “Meine Umwelt hat mir eben nicht die nötigen Vorraussetzungen geboten, um ein glücklicher Mensch zu werden.”Selbst dieser Gedanke bringt uns immer weiter vom Zufall ab. Setzen wir seine Richtigkeit voraus, so zeichnet sich auch hier wieder ein deutliches Zusammenspiel von Ursache und Wirkung ab.InhaltVorwortDie VoraussetzungenLebe den MomentDas Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen und das SelbstwertgefühlSelbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wiedererlangenDer WilleVom richtigen Wünschen und WollenDas HandelnKleine Erfolge genießenRichtig entspannenAb und zu inne haltenDer richtige UmgangDie richtige UmgebungTiere und PflanzenDie Farben und ihre WirkungHarmonieKleine Rituale des AlltagsNachwort©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç