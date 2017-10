Es spukt fröhlich durch den Herbst

Gemeint ist ein kleines Schlossgespenst, das die Kinder mit seinem Liebreiz und seinen lustigen Streichen begeistert. Jetzt gibt es Lesevergnügen im Doppelpack!Kathy, das freche Schlossgespenst von Schloss FreilandEs war einmal ...So ganz stimmt das nicht, denn es ist ja noch ...Dort im Schloss Freiland, in den Bergen von Niederösterreich, da lebt ein Schlossgespensterfräulein. Kathy, so heißt die junge Dame, will immer das Beste für ihre ‚Mitbewohner' und so kommt es wie es kommen muss, denn Kathy kann in ihrem Übermut schon so manches durcheinanderbringen. Direktor Christian und seine Gäste erleben da eine Überraschung nach der anderen.Wozu braucht ein Gespenst Vanillezucker? Was macht ein Lama im Wald, warum blühen Blumen im Winter und wie kommt ein Bild ins Hallenbad? Diese und weitere Geschichten rund um Kathy das freche Schlossgespenst, finden sich in diesem Buch.Das Buch ist liebevoll illustriert und für jede Altersgruppe, von 2 bis 110 Jahren bestens geeignet.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 110 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 2 (7. April 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112401• ISBN-13: 978-3961112401• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 1,3 x 21,1 cmKathy das freche Schlossgespenst auf Besuch: Fischamend, Schwechat, Bruck an der LeithaBereits der erste Teil der Kathy Bücher Kathy das freche Schlossgespenst von Schloss Freiland hat einen wahren Erfolgsflug. Nun ist endlich Teil 2 am Markt. Hier taucht Kathy in die Geschichte der Orte Fischamend, Schwechat und Bruck an der Leitha. Witzig und gespickt mit allerlei Schlossgespensterunfug erlebt das reizende Gespenstermädchen so manche historische Begebenheit. Mitautor und Historiker Prof. Adalbert Melichar und intensive Recherchen mit Mag, Christina Basafa-Pal garantieren geschichtliche Richtigkeit der Geschehnisse. Somit ist das Werk auch für das Gebiet Carnuntum wertvoll und geeignet um im Geschichtsunterricht Verwendung zu finden. Aber auch für Leser/innen jeden Alters garantiert Kathy und ihre Freunde Unterhaltung pur. Man muss nicht in dieser Gegend leben, um sich mit diesem Werk gut zu unterhalten.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 124 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1. Auflage 2017 (22. September 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961119333• ISBN-13: 978-3961119332• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 7 JahrenDer besondere Geschenk-Tipp:Im Karina-Verlag kann man Band 1 zusammen mit Kuschelgespenst Kathy bestellen.©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç