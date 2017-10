Buchvorstellung: Flocke und Schnurri: Verhextes Halloween

„Flocke und Schnurri - Verhextes Halloween“ wurde komplett überarbeitet. Der zweite Band enthält neben neuen Szenen, mehr wörtliche Rede ... nun auch bezaubernde Bilder von unserem Stammzeichner Carsten Mell. 24 Rezensionen, die letzte vom 31.10.2015, beziehen sich auf die alte Printbuch-/Kindleversion. Viel Spaß beim Lesen, bleibt gesund, wünscht euch „Lady Grimoire“.Endlich haben die Zauberkatzen die böse Hexe Morbia besiegt und es herrscht eine ausgelassene Stimmung im Zauberkatzendorf Luna. Als unverhofft die gute Hexe Gwendolyn im Dorf auftaucht, ahnt niemand, dass sie in Wahrheit Morbia ist, die sich wieder einen hinterlistigen Plan ausgedacht hat, um den mächtigen Mondkristall in ihren Besitz zu bringen. Wird es ihr diesmal gelingen? Eine wahre Hexenjagd beginnt …Die Fantasyserie „Flocke und Schnurri“ (für Kinder und junggebliebene Erwachsene) im Überblick:- Flocke und Schnurri- Flocke und Schnurri - Verhextes Halloween- Flocke und Schnurri - Kaltland in Gefahr- Band 4 und Band 5 erscheinen im Jahr 2017.Anschließend werden die tierischen Helden noch viele Abenteuer mit moralischem Inhalt bzw. Themen erleben, unabhängig von der Hauptstory (Band 1 bis Band 5).Produktinformation• Taschenbuch: 74 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (4. Oktober 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 153932351X• ISBN-13: 978-1539323518• Größe und/oder Gewicht: 21,6 x 0,5 x 21,6 cmWeitere Serien und Bücher:April MoonRachel, die Vampirhexe: Tochter der NachtGabriel, der VampirHexenarcheZehn Punkte für AntonLucy, das liebe Seeungeheuer©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç