Michael Jackson Goes Jazz

Pressemitteilung von Crew 4 You GmbH

Eine Hommage an den King of Pop



Nach mehr als zwei Jahren Vorbereitung hat der Trompeter Rüdiger Baldauf sein neues Album veröffentlicht. Nachdem Baldauf bisher entweder mit der TV Total Band "Heavytones" im Fernsehen und auf der Bühne zu sehen war, oder mit den eigenen Alben eher im Jazz zuhause war, macht er sich mit dem gerade releasten Album "Jackson Trip" auf den Weg in Richtung Pop, auf den Spuren des 'King of Pop': Michael Jackson.

In kleiner Besetzung interpretiert Baldauf die bekannten Titel sehr reduziert und geht gleichzeitig sehr respektvoll heran an diese Hommage an den 'King'. Auch ohne Vocals entsteht ein dichter Soundteppich, der modernsten Pop-Jazz entstehenlässt, kreativ und technisch versiert bis ins kleinste Detail. Dabei überraschen die Musiker mit ultramodernen, lässig bis grandios gespielten Instrumental-Stücken, die man so nicht im Zusammenhang mit dem Namen Michael Jackson erwartet, die aber immer den Zauber der Originale behalten.

Mit dabei sind Thomas Heinz (Drums), Marius Goldhammer (Bass) und Christian Frentzen (Keyboards), allesamt gestandene Musiker, die im Bereich Jazz ebenso wie im Pop, Soul und Funk zuhause sind.

Baldauf selbst beschreibt dieses Projekt als "Reise durch ein unvergessliches, einzigartiges musikalisches Repertoire".

Für das Frühjahr 2018 ist eine Live-Tour angekündigt. Köln, 04.10.2017 -Nach mehr als zwei Jahren Vorbereitung hat der Trompeter Rüdiger Baldauf sein neues Album veröffentlicht. Nachdem Baldauf bisher entweder mit der TV Total Band "Heavytones" im Fernsehen und auf der Bühne zu sehen war, oder mit den eigenen Alben eher im Jazz zuhause war, macht er sich mit dem gerade releasten Album "Jackson Trip" auf den Weg in Richtung Pop, auf den Spuren des 'King of Pop': Michael Jackson.In kleiner Besetzung interpretiert Baldauf die bekannten Titel sehr reduziert und geht gleichzeitig sehr respektvoll heran an diese Hommage an den 'King'. Auch ohne Vocals entsteht ein dichter Soundteppich, der modernsten Pop-Jazz entstehenlässt, kreativ und technisch versiert bis ins kleinste Detail. Dabei überraschen die Musiker mit ultramodernen, lässig bis grandios gespielten Instrumental-Stücken, die man so nicht im Zusammenhang mit dem Namen Michael Jackson erwartet, die aber immer den Zauber der Originale behalten.Mit dabei sind Thomas Heinz (Drums), Marius Goldhammer (Bass) und Christian Frentzen (Keyboards), allesamt gestandene Musiker, die im Bereich Jazz ebenso wie im Pop, Soul und Funk zuhause sind.Baldauf selbst beschreibt dieses Projekt als "Reise durch ein unvergessliches, einzigartiges musikalisches Repertoire".Für das Frühjahr 2018 ist eine Live-Tour angekündigt.

Bildinformation: Rüdiger Baldauf - Jackson Trip

Rüdiger Baldauf ist 1961 in Köln geboren. Nach der Klassik-Reifeprüfung und dem Konzertexamen begann er ein privates Jazz-Studium mit Schwerpunkt Big Band und Lead-Trompete. Er gehört zu den vielseitigsten Instrumentalisten seiner Szene.

Viele kennen ihn noch als Trompeter der „RTL-Samstag Nacht Show“ oder aus dem Orchester „Paul Kuhn“ oder dem United Jazz & Rock Ensemble. Er ist ständiger Gastmusiker in allen deutschen Radio- Big Bands, insbesondere der WDR Big Band. Er tourte mit Maceo Parker, dem United Jazz und Rock Ensemble, Shirley Bassey, Joe Zawinul und spielte Produktionen u.a. mit George Duke, Ray Charles, Mel Lewis, Phil Woods, Bob Brookmeyer, John Scofield, James Brown, T. Thielemanns, Seal, Liza Minelli, Dionne Warwick und vielen anderen.

Von 1989 bis 2000 war er Dozent an der Musikhochschule Köln, Abt. Aachen.

Rüdiger Baldauf ergänzt seine Tätigkeit als Dozent durch internationale Workshops und Soloauftritte.

Von 2003 bis 2016 war er Trompeter der Heavytones in der Tonight Show „TV Total“.

Im Juni 2010 veröffentlichte er erfolgreich sein erstes Soloalbum OWN STYLE. In den folgenden Jahren erschienen weitere Alben: "Trumpet Night" sowie "Vocal Night" (beide aufgenommen im Alten Pfandhaus in Köln.

Im Herbst 2017 erschien sein neuestes Album "Jackson Trip", eine Hommage an Michael Jackson.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Michael Jackson Goes Jazz»

Hohenstaufenring 6350674 KölnDeutschlandUli BaldaufCrew 4 You GmbHUli BaldaufHohenstaufenring 6350674 KölnTel. 02245-600812info@crew4you.dePermanenter Link zur Pressemitteilung