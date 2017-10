Oxy Wunder Medizin - HF-Stab gegen Gelenkbeschwerden

Arthrose, Rheuma & Co – wenn die Gelenke Beschwerden bereiten, dann äußert sich dies in aller Regel mit besonders heftigen Schmerzen. Ursachen für Gelenkbeschwerden sind oft Entzündungen, degenerative Veränderungen in den Gelenken durch Überbeanspruchung und Verschleiß, Fehlstellungen oder Verletzungen. Neben konservativen Behandlungsmethoden hilft die Hochfrequenz-Strahlung, die Durchblutung und damit die Nährstoffversorgung des behandelten Areals deutlich zu verbessern. Sie reduziert das Entzündungsgeschehen und damit die dadurch hervorgerufenen Schmerzen.Gegen Entzündungen und SchmerzenFür die HF-Behandlung von Gelenkbeschwerden eignet sich am besten die Flächenelektrode. Dazu trägt man vor der Behandlung eine Salbe oder ein Gel auf die Behandlungsfläche auf, damit die Elektrode besser über die Haut gleitet. Am besten verwendet man ein Präparat mit einem Pflanzenextrakt aus Teufels­kralle oder Beinwell. Diese Wirkstoffe wirken entzündungshemmend und schmerzstillend. Durch die HF-Behandlung wird die Wirkung durch die Elektroporation enorm gesteigert. Durch diese Behandlung werden die Pflanzenwirkstoffe tief ins Gewebe eingeschleust und können anschließend besonders intensiv wirken. Diese Behandlung kann man täglich bei Bedarf mehrfach durchführen, um ein Wirkstoffdepot im schmerzenden Gewebe aufzubauen. Danach sollte man eine deutliche Schmerzlinderung verspüren und nur noch bei stärkeren Schmerzen behandeln. Eine ausführliche Anleitung der Gelenkschmerz-Behandlung erklärt Vanessa Halen in ihrem Erfolgs-Ratgeber DIE OXY WUNDER MEDIZIN.Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie finden Sie auf Philognosie.netWeitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und WellnessDer Top-Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa HalenISBN 978-3-7357-7809-396 Seiten – 12,90 EuroVerlag:Books on DemandIn de Tarpen 4222848 NorderstedtTelefon: 040-534335-0Rezensionsexemplar: presse@bod.deKontakt und Presseanfragen: vanessa.halen@web.deVanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher:Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)Gesundheit, Schönheit, Medizin, Ratgeber, Schönmacher, Schlank-Pusher, BioAging, Jungmacher, Oxy-Medizin, Hochfrequenz, Therapie, Schlank Mixer, Smoothies, Slimmies, Anti-Aging, Falten, Haarausfall, Glatze, Wechseljahre, Potenz, Ernährung, Übergewicht, abnehmen, schlank, Diät, Rezepte, Lifting, Cellulite, Altersflecken, Hautstraffung



Bildinformation: Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness von Vanessa Halen