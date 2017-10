Was unsere Zellkraftwerke mit Depressionen zu tun haben

In Deutschland erkrankt etwa jeder Fünfte im Laufe seines Lebens mindestens einmal an einer Depression. Die Häufigkeit scheint in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen zu haben. Zumindest sagt das die Statistik. Die möglichen Ursachen einer depressiven Erkrankung sind vielfältig. Was bisher offenbar übersehen wurde, ist der Zusammenhang von mitochondrialer Dysfunktion und Depressionen.mehr lesen -->>



Bildinformation: depositphotos