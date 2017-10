Vermarktungstipps für den Immobilienverkauf

Die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erreichen - darauf kommt es an, um beim Verkauf einer Immobilie den richtigen Käufer zu finden. Die Makler von Sieger & Sieger erarbeiten deshalb ein individuelles Marketing- und Vertriebskonzept, das vom hochwertigen Expose, über eine virtuelle Besichtigung, bis zum innovativen Drohnenvideo reicht."Wir rücken die Immobilien in das beste Licht, damit wir im Sinne unserer Kunden schnell und effektiv ein neuer Käufer finden und den höchstmöglichen Preis erzielen", berichtet Stefan Sieger, Geschäftsführer des Familienunternehmens Sieger & Sieger Immobilien. Dazu nehmen die Experten zunächst alle Daten auf, kümmern sich um die Grundrisserstellung und machen professionelle Aufnahmen vom Objekt.Die hochwertigen Fotos verwenden die Immobilienexperten für das Expose sowie Print- und Online-Anzeigen. Außerdem setzen Sie auf eine innovative Technik, die es ermöglicht mit einer Drohne beeindruckende Luftaufnahmen vom Objekt und der Umgebung zu machen. Zusätzlich erstellen Sie eine 360°-Tour, die die Besichtigungen optimiert."Der virtuelle Immobilienrundgang ist für uns ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Vermarktung. Daher bieten wir diesen exklusiven Service für unsere Kunden an", erklärt der Troisdorfer Makler. "Sowohl die Interessenten als auch die Eigentümer profitieren davon." Ein potentieller Käufer verschafft sich so bequem von zuhause aus einen Eindruck des Objekts und kann sein Kaufinteresse überprüfen. Für den Verkäufer reduzieren sich dadurch die Besichtigungstermine in den eigenen vier Wänden.Alle Maßnahmen im Zuge der Immobilienvermarktung zielen darauf ab, den passenden Käufer zu finden. Deshalb analysieren die Spezialisten von Sieger & Sieger zu Beginn die Zielgruppe, erstellen ein umfassendes Konzept und stimmen die Aktivitäten mit ihren Kunden partnerschaftlich ab. Auf Wunsch kümmern sie sich um die gesamte Abwicklung desVerkaufsprozesses von der Beschaffung des Energieausweises, über eine professionelle Wertermittlung und das Besichtigungsmanagement, bis zur Unterstützung beim Notartermin und der abschließenden Übergabe.Auf www.immobilienverkauf-troisdorf.de finden Interessenten alle weiteren Informationen zu diesem Thema und auch zu anderen wie zum Beispiel Haus verkaufen Troisdorf, Immobilienpreise Troisdorf, Haus verkaufen Troisdorf-Altenrath und mehr.