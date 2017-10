Powerbreather: Erster Frischluftschnorchel der Welt begeistert mit innovativen Features

Wer seinen Lieben eine Freude machen und eine Überraschung in der Hinterhand haben will, verschenkt den AMEO Powerbreather. Der erste Frischluftschnorchel der Welt überzeugt mit innovativen Features und Einsatzmöglichkeiten. So ist der Powerbreather das perfekte Gadget für effektives Training für Profi- und Hobbysportler im Ausdauer-Bereich oder für den Schnorchel-Spaß in Seen, Meeren und Flüssen.Der Powerbreather ist ein innovatives Sportgerät für Schwimmen und Tauchen. Aufgrund des patentierten Ameo Fresh Air System wird der Schwimmer immer mit 100 Prozent Frischluft versorgt. Der Athlet atmet über die D-Tubes ein und nur über das Mundstück aus. Dadurch strömt stets sauerstoffreiche Luft in die Lungen, während die mit Kohlenstoffdioxid angereicherte Ausatemluft vollständig ins Wasser abgegeben wird. Das Resultat: Man atmet im Wasser genauso natürlich wie an Land.Dank ihres D-förmigen Querschnitts garantieren die Tubes zudem einen sicheren Halt sowie einen optimierten Luftstrom und Strömungswiderstand. Gleichzeitig verhindert die Ventiltechnik das Eindringen von Wasser. Durch das Twist Lock System lässt sich der Powerbreather ergonomisch an jede Kopfgröße anpassen. Ob bei Wellengang im Freiwasser oder der Rollwende im Becken - der Powerbreather sitzt fest und sicher am Kopf.FreizeitschwimmerDer Powerbreather ermöglicht eine ruhige Wasserlage beim Kraulschwimmen mit gleichmäßigen, symmetrischen Armbewegungen. Ohne den Kopf zum Atmen bewegen zu müssen, wird die perfekte Körperspannung aufgebaut. Dadurch entdeckt der Schwimmer, was Wassergefühl heißt. Er kann das einzigartige Gefühl genießen, ganz vom Wasser umschlossen zu bleiben und trotzdem immer genug Luft zu bekommen.Leistungsschwimmer & TriathletenDer Powerbreather ermöglicht ein Training, bei dem die volle Konzentration der Kraultechnik gilt, die Atmung kann ausgeklammert werden. Dies führt zu einer optimierten Ausführung des Armzugs, der Schulterrotation sowie des Beinschlags. Die Konsequenz ist ein schnelleres sowie kräftesparendes Kraulen und im Ergebnis eine Erhöhung der Effizienz. In Verbindung mit einem zusätzlichen Training der Atemtechnik und Atemmuskulatur über den Einsatz der Atemmembrane SPEED VENT medium und SPEED VENT power erhöht er die Schwimmperformance im Rennen deutlich.Schnorchel-TaucherEintauchen in eine völlig neue Welt - dank des Powerbreathers wird dieses Erlebnis ab sofort wesentlich komfortabler. Er sitzt perfekt am Kopf und bleibt auch viele Meter unter Wasser komplett dicht. Nach dem Aufsteigen an die Oberfläche muss kein eingedrungenes Wasser mehr ausgepustet werden. So kann man wieder umgehend in die Tiefe hinuntergleiten.



