Österreichisches Rotes Kreuz und Institute of Microtraining® stellt kostenlose Erste-Hilfe-App vor

Tirol (27.09.17) – Landeshauptmann Günther Platter stellt gemeinsam mit Vertretern des Roten Kreuzes Tirol und Institute of Microtraining®-Gründer Mag. Dieter Duftner in der Rotkreuz-Zentrale in Rum neue Erste-Hilfe-App vor.Jährlich werden rund 17.000 TirolerInnen, vorwiegend junge Menschen, in Erste Hilfe ausgebildet. Was in der Theorie eines Erste-Hilfe-Kurses selbstverständlich erscheint, verändert sich im Ernstfall erheblich: „Trotz absolviertem Erste-Hilfe-Kurs, trauen sich viele nach Jahren nicht mehr, im Ernstfall zu helfen.“, so Thomas Wegmayr, Geschäftsleiter vom Österreichischen Roten Kreuz. Diesen Herausforderungen stellt sich das Österreichische Rote Kreuz und entwickelt mit dem Institute of Microtraining® die interaktive Erste-Hilfe-App, um ErsthelferInnen in kritischen Situationen bestmöglich zu unterstützen.Wissensvertiefung statt Vergessenskurve„Damit das gelernte Wissen vom Erste-Hilfe-Kurs nicht so schnell in Vergessenheit gerät, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Institute of Microtraining® eine interaktive App entwickelt.“, so Dr. Moser, Präsident Rotes Kreuz Tirol.Mit der Erste-Hilfe-App wird das Wissen aufgefrischt und soll dazu animieren, im Ernstfall zu helfen. "Mit intelligenten Lernalgorithmen kann das oftmals lebenswichtige Erste-Hilfe-Wissen durch diese App im Langzeitgedächtnis verankert werden. So etwa wie kleine Fitnesseinheiten", erklärt Entwickler Mag. Dieter Duftner.So lernt man Erste Hilfe heuteAus mehreren Antwortmöglichkeiten einer Lernkarte können die richtigen Verhaltensweisen ausgewählt werden. Sofort kann überprüft werden, ob man im Ernstfall richtig gehandelt hätte.Integrierte Lernvideos und Quizduelle ermöglichen einen interaktiven Lernprozess, mit dem Erste-Hilfe-Kenntnisse aufgefrischt werden können. Schriftliche Anleitungen dienen zur Orientierung.Kursthemen werden saisonal adaptiertAnhand von Fallbeispielen werden saisonale Unfälle geschildert. So liegt der Schwerpunkt derzeit auf Gefahren beim Grillen und am Berg. Im Winter werden Gefahren fokussiert, die im Schnee entstehen können. „Bei der Entwicklung vom mobilen Content sind wir mittlerweile sehr schnell. So wollen wir sicherstellen, dass wir durch praxisrelevante Inhalte bei Ersthelfern zu jeder Zeit das Bewusstsein für mögliche Gefahren wecken“, so Wegmayr.Die Versorgung durch Ersthelfer ist entscheidend: Die Erste-Hilfe-App richtet sich sowohl an Teilnehmer von Erste-Hilfe-Kursen, die bereits einige Jahre zurückliegen als auch an künftige Teilnehmer, die sofort im Nachgang die Erste-Hilfe-App zur kostenlosen Nutzung vom Österreichischen Roten Kreuz erhalten. Beim Roten Kreuz Tirol wird mit rund 50.000 Downloads gerechnet.Die Erste-Hilfe-App ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.https://itunes.apple.com/at/app/erste-hilfe-microtraining/id1258155610?mt=8https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m_pulso.microtraining_erstehilfe&hl=de



Bildinformation: Geschäftsleiter ÖRK Tirol Direktor Thomas Wegmayr, Vizepräsident und Chefarzt ÖRK Tirol Dr. Thomas Fluckinger, Gründer Institute of Microtraining Mag. Dieter Duftner, Head of Product Institute of Microtraining Christian Schernthaner