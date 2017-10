Katharina Kalinin ist bei TFA-Portal.de mit an Bord

Köln. Die vetproduction GmbH ist seit Oktober um eine Mitarbeiterin reicher: Katharina Kalinin ergänzt das Team des Kölner Internet-Unternehmens, das vor kurzem TFA-Portal.de ( www.tfa-portal.de ) für Tiermedizinische Fachangestellte (TFAs) und Tierarzthelfer/innen (TAHs) gelauncht hat. Die vetproduction betreibt bereits zwei erfolgreiche veterinärmedizinische Portale: Tiermedizinportal.de ( www.tiermedizinportal.de ), das führende Gesundheitsportal für Tierhalter (monatlich rund 0,5 Millionen Besucher und 2 Millionen Seitenaufrufe), und das in 2016 ins Leben gerufene Tierärzte-Portal Vets online ( www.vets-online.de , aktuell über 3.600 registrierte Tiermediziner).Kalinin wird sich schwerpunktmäßig als Projektmanagerin der inhaltlichen und strategischen Weiterentwicklung sowie der Bekanntmachung von TFA-Portal.de widmen. „Für uns ist Katharina Kalinin die ideale Besetzung: Sie hat umfangreiche Erfahrung und Kontakte, sowohl zu TFAs, als auch zur Industrie“, so Dr. med. Martin Waitz, Geschäftsführer der vetproduction GmbH. Kalinin ist in der Branche exzellent vernetzt: So ist die gelernte Tiermedizinische Fachangestellte unter anderem für die Vetkom GmbH im Veranstaltungsmanagement tätig und organisiert den jährlich stattfindenden EuroCongress in Hohenroda. Außerdem arbeitet Kalinin als Referentin für TFAs im Auftrag der Industrie. Kalinin, die aktuell ihren Bachelor für Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen abschließt, berichtet in ihrer Funktion an Martin Waitz und an den Portalmanager der vetproduction, René Ermes.Über TFA-Portal.de:Die Login-geschützte Website TFA-Portal.de bietet Tiermedizinischen Fachangestellten umfangreiche Fachinformationen, eine Community zum Austausch, eine Jobbörse, Fortbildungen, einen Veranstaltungskalender und vieles mehr. Das Angebot wird stetig an die Wünsche und Anforderungen der TFAs und TAHs angepasst und erweitert. Hierbei arbeitet das Team der vetproduction eng mit praktizierenden Tiermedizinischen Fachangestellten zusammen: Der Großteil der Beiträge und Inhalte stammt von TFAs für TFAs. Für die User ist die Nutzung des Portals komplett kostenfrei. Die Finanzierung erfolgt über Werbung. So können Unternehmen aus der Industrie und Wirtschaft – zum Beispiel aus der Tierpharma-Industrie – den TFAs und Tierarzthelfer/innen ihre Produktinformationen, sowie weiteres Servicematerial – hochwertig aufbereitet – auf TFA-Portal.de bereitstellen. Im Bereich Tierernährung bringt ROYAL CANIN als Experte für Gesundernährung von Hunden und Katzen sein Fachwissen ein. Im Rahmen einer exklusiven Premium-Partnerschaft wird der Tiernahrungshersteller gemeinsam mit vetproduction umfangreiche Informationen auf diesem Gebiet ausarbeiten und auf TFA-Portal.de bereitstellen.



Bildinformation: Katharina Kalinin ist bei TFA-Portal.de mit an Bord