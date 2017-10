Das neue Must-have im Job:

Pressemitteilung von TROIKA GERMANY GmbH

Kartenetui TEN - sicher, höflich, elegant





Die minimalistische Designsprache des Etuis stammt aus dem Haus der international bekannten ten Design Gruppe. 2016 und 2017 wurde TEN mit verschiedenen Design-Awards ausgezeichnet. Die raffinierte Federmechanik macht dieses Accessoire zum absoluten Hingucker: beim Öffnen des Silikonbandes werden die Karten zuvorkommend aus der schützenden Aluminiumhülle geschoben.



Außerdem schützt die Hülle nicht nur im üblichen Sinne vor Verschmutzung und Beschädigung der Karten. Zusätzlich sind sie mit RFID-Chip sicher abgeschirmt, sodass Datendiebe keine Chance haben, die sensiblen und persönlichen Daten zu stehlen. Das Etui bietet Platz für ca. 9 Kreditkarten und ist in den Farben matt Dunkelgrau und Gold erhältlich.

Bildinformation: Kartenetui TEN, Designpreisgewinner von TROIKA

Troika entwickelt und vertreibt Geschenke für den modernen Mann. Ursprünglich wurde TROIKA 1972 in England als Hersteller von hochwertigen Geschenkartikeln aus Metall gegründet. 1992 brachte Liudger Böll die Firma nach Deutschland. Die TROIKA Germany GmbH hat ihren Hauptsitz in Müschenbach im Westerwald.



Während TROIKA 1992 mit einem kleinen, hochmotivierten Team von 5 TROIKAnern begann, sind heute über 40 Mitarbeiter fest angestellt. Aus dem kleinen Lagerraum von damals sind mittlerweile 1000 Palettenplätze geworden, die mit einem modernen

Lagerverwaltungsprogramm gemanagt werden.



TROIKA vertreibt die Produkte über 3 Vertriebskanäle an die Endkunden. Geschenkartikelfachhandel an Endkunden > B2C // Werbeartikel-Handel an Unternehmen > B2B. Einige Vertriebspartner nutzen das Internet oder Kataloge, um an die privaten Endkunden oder Unternehmen zu liefern. Der Export in über 70 Länder erfolgt über lokale Landes-Partner oder Agenten.



Als Kompetenzmarke für den modernen Mann und als Marktführer im Bereich Geschenkartikel und Werbemittel präsentiert TROIKA eine Kollektion, die besonders hochwertig, innovativ und auf eine außergewöhnliche Art charmant ist. Der Neue Claim: "DAS SCHENKT MANN HEUTE."



