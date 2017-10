Erfolgreicher Relaunch für Gesundheitsportal meine-gesundheit.de

Pressemitteilung von Medizinische Medien Informations GmbH

"Immer mehr Menschen nutzen das Angebot von meine-gesundheit.de auf Smartphone und Tablets. Deshalb haben wir das Portal noch übersichtlicher und nutzerfreundlicher gerade auf für kleine Bildschirme gestaltet", so Markus Noll, Leiter Online beim Herausgeber Medizinische Medien Informations GmbH (MMI). Gleichzeitig wurde das Informationsangebot ausgebaut und klar in vier neue Hauptrubriken unterteilt:



-"Krankheit u. Symptome" informiert über Symptome, Ursachen, Therapie und Selbsthilfe bei zahlreichen Krankheitsbildern. "Alle Beiträge werden von professionellen Gesundheitsjournalisten, Ärzten und Pharmazeuten verfasst und sollen den Nutzern helfen, Krankheiten und Symptome zu verstehe, um sich so auch besser auf einen Arztbesuch vorzubereiten.", sagt Redaktionsleiterin Ellen Reifferscheid.



-"Medizin u. Medikamente" ist die Rubrik für Medikamente und Wirkstoffe von A bis Z. Zu den neuen Services zählt beispielsweise der kostenlose Download von Beipackzetteln für eine Vielzahl von Medikamenten. Ausführliche Informationen über Heilpflanzen und Naturheilverfahren komplettieren die Rubrik.



-Die Rubrik "Ernährung & Diät" informiert zu Fragen rund um richtige Ernährung gesundes Abnehmen und berät zur Ernährung bei bestimmten Krankheiten.



-Die Rubrik "Fitness & Wellness" bietet Anregungen und Fitness-Übungen für die aktive Gesundheitsvorsorge - von jung bis alt, ob gesund oder krank.



Darüber hinaus bietet meine-gesundheit.de Nachrichten zu aktuellen Gesundheitsthemen, Selbsttests für Patienten sowie umfangreiche Gesundheitsratgeber.



Erfreuliche Entwicklung der Nutzerzahlen



Die Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Das 1970 in Neu-Isenburg gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeinrichtungen.

Einer breiten Öffentlichkeit ist MMI durch die Gelbe Liste Pharmindex und das Gesundheitsportal meine-gesundheit.de bekannt.

MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -Informationssysteme mit Sitz in Paris.Seit 30.11.2016 gehört die VDIAL Group zu M3 Inc., ein an der Tokioter Börse notiertes Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

