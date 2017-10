Cool, chic, clever, lässig: Lieb Ju-Designerin Kiera Nagy erfüllt mit ihrer exklusiven Streetwear-Kollektion allen Fashion-Liebhabern einen Traum für den urbanen Alltag

Hamburg, Oktober 2017Streetwear steht für urbanen Lifestyle und kombiniert individuelle Mode mit alltäglichem Pragmatismus. Designerin und Lieb Ju Erfinderin Kiera Nagy hat den lässigen Trend jetzt neu erfunden. Die Streetwear-Kollektion von Lieb Ju begeistert mit legeren Schnitten, innovativem Design und imponierenden Farben und richtet sich damit an alle lässigen Fashion-Liebhaber. Ob zu Hause oder zum Freunde treffen – die Lieb Ju Streetwear-Kollektion bietet das ideale Outfit für den urbanen Alltag und vertritt einen entspannten und dennoch luxuriösen Look.Die Sweatshirts aus der Lieb Ju Streetwear-Kollektion überzeugen mit einer tollen Passform. Weite Ausschnitte, längere Rückenteile und kuschelig weicher Innenstoff sehen nicht nur stylish und individuell aus, sondern machen das Tragen besonders angenehm. Ebenso komfortabel und weich sind die Lieb Ju Hosen. Der schmale, jedoch bequeme Schnitt, vertritt den lässig-chicen Look der Streetwear-Kollektion; mit insgesamt drei Taschen sind die Hosen ideal für den Alltag geeignet.Die Lieb Ju Jumpsuits sind nicht nur super bequem, sondern gleichzeitig sexy und mit vier Taschen enorm praktisch – der perfekte „Allrounder“ für den stylishen Alltag. Für den Herbst ist die Jacke aus der Lieb Ju Streetwear-Kollektion perfekt. Mit einer Kapuze und einem praktischen Doppel-Zipper zum Öffnen von beiden Seiten bieten die Jacken viele Vorteile, die Fashionistas lieben.Die lässigen Sweatshirts, casual Hosen sowie stylishen Jumpsuits und Jacken aus der Lieb Ju Streetwear-Kollektion sind ideal für etwas kühlere Temperaturen und außerdem frei miteinander kombinierbar. Ob grün, marine, terracotta, pink oder olive – Lieb Ju bietet die Streetwear in eindrucksvollen Farben zu jeder Stimmung passend an.Die außergewöhnliche Streetwear von Lieb Ju kann mit den bekannten, innovativen Lieb Ju Angels, mit Federn oder Upcycling-Fell kombiniert werden und erreicht damit einen Höhepunkt in stilbewusster Individualität. Urban chic neu interpretiert von Lieb Ju!Die Designerin Kiera Nagy verwendet, wie für das Premium-Label Lieb Ju üblich, nur hochwertige Materialien und achtet auch bei der Streetwear-Kollektion besonders auf Nachhaltigkeit. Die Kollektion wird in der eigenen Lieb Ju Produktion in Deutschland und umliegenden europäischen Ländern hergestellt und garantiert damit höchste Qualität. Alle Produzenten sind nach höchsten ökologischen Beschaffungskriterien sowie hohem Qualitätsstandard ausgewählt.Die Lieb Ju SweatShirts sind zur UVP von 99,00 €, die Casual Jacken ab 139,00 €, die Casual Hosen ab 79,00 €, die Casual Jumpsuits ab 229,00 € im Lieb Ju Online Shop unter www.liebju.com sowie in ausgewählten Geschäften erhältlich.



Bildinformation: rausch communications&pr